El martes por la noche, Flavio Mendoza presentó su esperado espectáculo “Mundo Halloween” en el Circo Ánima en Puerto Madero, la función se transformó en un verdadero desfile de celebridades y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Grandes y chicos disfrutaron de una noche mágica, llena de sorpresas y mucha diversión, entre ellos Rocío Marengo, embarazada de su primer hijo, Luciana Salazar junto a su hija Matilda y el periodista Marcelo Polino, quienes no se perdieron ni un detalle del show.

También dijeron presente la periodista y modeo Rocío Robles, Belén Francese, que llegó acompañada por toda su familia, el Chino de Gran Hermano, que estuvo muy bien acompañado, Graciela Alfano, Soledad Silveira, Pepe Cibrián, Nancy Duré, y Rolando Barbano que asistió con sus hijos.

No faltaron tampoco figuras como Furia de Gran Hermano y Luciana Elbusto con su hijo, que se sumaron a la fiesta de disfraces y magia que propone el nuevo show de Flavio Mendoza.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS Y SUS HIJOS EN EL ESTRENO DE MUNDO HALLOWEEN DE FLAVIO MENDOZA

Luciana Elbusto y sus hijos en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino, Luciana y Matilda Salazar en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Graciela Alfano en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Rocío Marengo en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Rolando Barbano y sus hijos en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Pepe Cibrián en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza presentó Mundo Halloween acompañado de su hijo Dionisio (Foto: Movilpress).

Rocío Robles en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Dionisio y Matilda Salazar en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Luciana y Matilda Salazar en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

El Chino de Gran Hermano en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Furia de Gran Hermano en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza presentó Mundo Halloween acompañado de su hijo Dionisio (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza presentó Mundo Halloween acompañado de su hijo Dionisio (Foto: Movilpress).

Belén Francese y su familia en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Soledad Silveyra y su nieta en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.