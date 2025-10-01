De Rocío Marengo a Luciana y Matilda Salazar: las fotos de los famosos en el estreno de Flavio Mendoza
Las celebridades y sus familias dijeron presente en la noche de brujas para la presentación de “Mundo Halloween”.
El martes por la noche, Flavio Mendoza presentó su esperado espectáculo “Mundo Halloween” en el Circo Ánima en Puerto Madero, la función se transformó en un verdadero desfile de celebridades y desde Ciudad te mostramos las fotos.
Grandes y chicos disfrutaron de una noche mágica, llena de sorpresas y mucha diversión, entre ellos Rocío Marengo, embarazada de su primer hijo, Luciana Salazar junto a su hija Matilda y el periodista Marcelo Polino, quienes no se perdieron ni un detalle del show.
También dijeron presente la periodista y modeo Rocío Robles, Belén Francese, que llegó acompañada por toda su familia, el Chino de Gran Hermano, que estuvo muy bien acompañado, Graciela Alfano, Soledad Silveira, Pepe Cibrián, Nancy Duré, y Rolando Barbano que asistió con sus hijos.
No faltaron tampoco figuras como Furia de Gran Hermano y Luciana Elbusto con su hijo, que se sumaron a la fiesta de disfraces y magia que propone el nuevo show de Flavio Mendoza.