A 11 años de haber apostado al amor con Eduardo Fort, Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

Tras varios años de tratamientos de fertilidad, la actriz confirmó que está embarazada y espera a su primer hijo para enero.

En nota con MShow para Ciudad Magazine, Marengo contó con humor por qué aún no tiene definido el nombre de su niño en camino.

“Estoy de cinco meses. El bebé tiene el tamaño de un pingüinito. Espero para el 15 de enero”, le dijo Rocío al notero del programa que conduce Gabriela Sobrado.

Sobre el baby shower, en el que anunció que espera un varoncito, Marengo contó: “La fiesta estuvo re linda. Juntamos a un montón de amigos y de familia. La idea era celebrar que se nos dio, que ya está. Basta de inyecciones, de tratamientos y de agredir al cuerpo. Ahora podemos decir que valió la pena”.

Rocío Marengo reveló cómo le dice a su bebé en camino en MShow.

ROCÍO MARENGO REVELÓ CÓMO LE DICE A SU BEBÉ EN CAMINO

Cuando el notero le preguntó por el nombre de su hijo, Rocío respondió con un tierno sincericidio: “Me encariñé diciéndole ‘bebito’. Ahora ni pienso en el nombre. ¡Imaginate el relax que tengo!”.

“Por ahora es ‘bebito’, pero le voy a tener que poner un nombre porque queda mal decirle ‘bebito’, a los 30 es raro”, concluyó la futura mamá, radiante y con humor.

