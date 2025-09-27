Rocío Marengo cumplió uno de sus grandes sueños: ser mamá. Este sábado, la actriz y Eduardo Fort vivieron una jornada cargada de emoción al revelar el sexo de su primer bebé en una espectacular espectacular fiesta.

El evento se realizó en un reconocido local gastronómico de la Costanera, donde la pareja reunió a sus seres queridos y amigos más cercanos para compartir la noticia: esperan un varón.

Foto: Movilpress

La fiesta no solo fue especial por el anuncio, sino también por la presencia de figuras muy queridas para la pareja. Entre los invitados estuvieron Marta y Felipe Fort, hijos de Ricardo Fort.

En una entrevista con Luis Ventura para Secretos Verdaderos, Eduardo y Rocío discutieron en vivo sobre los colores que vestirá el pequeño ya que él es de Boca Juniors y ella de River Plate.

ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT ANUNCIARON EL SEXO DE SU BEBÉ, QUE LLEGARÁ EN ENERO

El ambiente se llenó de alegría y complicidad, con la participación de varios famosos de la farándula nacional. Se destacaron nombres como Mica Viciconte y Fabián Cubero, Aníbal Pachano, Diego Moranzoni, Dani Ambrosino, entre otros, que se sumaron a la celebración y compartieron la felicidad de los futuros papás.

Desde que anunció su embarazo, Marengo disfruta cada instante de esta nueva etapa y no esconde la emoción por la llegada de su primer hijo. La revelación del sexo fue el broche de oro para una tarde llena de abrazos, risas y mensajes de cariño.

Con la cuenta regresiva en marcha, la pareja se prepara para recibir a su bebé y vivir el momento más esperado de sus vidas.

