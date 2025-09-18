En medio de la espera por el nacimiento de su hijo, Rocío Marengo visitó el programa Intrusos y se refirió tanto a su embarazo como a su historia de amor con Eduardo Fort, con quien mantiene una relación desde hace más de once años.

“El sueño era una familia, pero quería cumplir mi sueño de la maternidad”, confesó la modelo, y aseguró que Eduardo está viviendo este momento con mucha alegría: “Edu está fascinado, se sacó un peso de encima. Él se frenaba un poco a la hora de dejarse llevar por la vida”.

Marengo explicó que, en su visión, lo más difícil para un hombre con una familia ensamblada es “volver a empezar y explicarles a los hijos las decisiones”. Además, recordó cómo se conocieron: “Estaba separado, las fechas dan perfecto. Nos conocimos en la calle un miércoles, yo estudiaba periodismo. Ese primer saludo fue pura química”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort. (Foto: @marengorocio)

SUS TEMPORADAS DE TEATRO Y LOS CONFLICTOS

La modelo también hizo memoria sobre su paso por el teatro y no evitó hablar de los conflictos que protagonizó: “Pamela Sosa me quiso atropellar con una camioneta. Casi me matan. Yo decía que Lotocki era asesino, y sin maldad, lo decía en serio”.

Al mismo tiempo, destacó a otras colegas: “Daniela Cardone era una diosa y buena compañera; Andrea Ghidone, con quien me peleé y ahora somos amigas; y Pamela Sosa, que fue la que me quiso atropellar”.

Finalmente, Marengo se refirió a la causa judicial que rodea al cirujano Aníbal Lotocki: “No soy la Justicia para decir si alguien fue cómplice o no, pero cuando recomendás algo tenés que estar segura. A través de Pamela llegaron muchas chicas”.