Una de las parejas más queridas del espectáculo quedó en el centro de la escena tras una fuerte versión lanzada en LAM. Según contó Pepe Ochoa, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia estarían separados después de muchos años juntos y una familia consolidada.

“Es escandalosa porque están hace muchos años”, advirtió el panelista al dar la primicia, dejando en claro el peso de la noticia. De acuerdo a su relato, la pareja venía atravesando una crisis desde hace tiempo, que intentaron sobrellevar sin éxito.

Lejos de hablar de conflictos explosivos o terceros en discordia, Ochoa fue directo: “No hay nada puntual… se acabó el amor”, aseveró. Una frase contundente que grafica el supuesto final del vínculo.

Foto: Movilpress

El dato clave, según contó, surgió del propio entorno del actor: “Él empezó a estar solo en varios lugares. Se los veía solos en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”, explicó. Incluso, aseguró que Heredia habría blanqueado la situación en un ámbito íntimo: “En un evento habló con varias personas y contó que estaban separados”.

Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de Gandini en ciertos eventos importantes, donde antes solían mostrarse como pareja: “Con el diario del lunes, fue raro que ella no haya ido”, deslizó, pese a que hoas atrás se los vio juntos en el estreno del musical de Elena Roger.

A pesar de la versión, también se remarcó que el vínculo entre ellos seguiría siendo bueno, sobre todo por sus hijos Eloy y Alfonsina, y la historia compartida. Incluso, en redes sociales todavía se muestran conectados, lo que alimenta la confusión sobre el estado real de la relación.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia en el teatro (Foto: Movilpress).

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YANINA LATORRE FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ Y EXPUSO A BRENDA GANDINI, EUGENIA TOBAL, PAMPITA Y WANDA NARA

Luego del fuerte descargo que hizo Eugenia “la China” Suárez contra Yanina Latorre, a quien cuestionó por toda la información que detalló en las redes, en medio del escándalo que despertó su nueva historia de amor con Mauro Icardi, la panelista fue letal con su respuesta.

“Continúo con la Chinita, nipona, oriental, jajajaja que está obsesionada con callarme y no puede. ¿Querés juicio? Dale, ¿y cuál es mi delito? ¿Pensar mal de vos, que me pareces una fresca? ¿Una irresponsable? ¿Que no querés ni a tus amigas? ¿Qué no me gusta cómo sos? Amoooor, dale”, comenzó diciendo la angelita en varios posteos que compartió en Instagram Stories.

“Antes de contestarte, voy a decir lo que pienso de vos: el único valor que tenés es la belleza, te diría que tu cara es de lo más bello que vi en mi vida. Pero nada más”, agregó, dejando en claro lo que opina de la actriz y cantante.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Por último, Yanina dio que hablar al arrobar a varias celebridades (como Carolina “Pampita” Ardohain, Wanda Nara, Eugenia Tobal y Brenda Gandini, quienes habían quedado involucradas mediáticamente por distintas especulaciones que tuvieron como protagonistas a sus –por entonces- parejas y la China: “Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como @pampitaoficial, @wanda_nara, @eugeniatobal, @brendaganidiniok (y podría estar todo el día). No sos empática con ninguna, no te importa nada de nadie”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez