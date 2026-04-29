El estreno del nuevo espectáculo protagonizado por Elena Roger en el Complejo Teatral de Buenos Aires se convirtió en uno de los eventos culturales más destacados de la semana.
Con una propuesta que cruza historia, música y una mirada contemporánea, la obra convocó a numerosas figuras del ambiente artístico que no quisieron perderse el debut.
Inspirado en las invasiones inglesas de 1806, el musical reconstruye este episodio clave de la historia argentina desde una perspectiva original, apoyada en un potente lenguaje escénico.
La particularidad de la puesta radica en la utilización de canciones de Charly García, que funcionan como hilo narrativo dentro de una suerte de ópera rock que reinterpreta los hechos históricos con una impronta moderna.
Entre los presentes se destacaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, así como también Pablo Echarri junto a Nancy Dupláa. Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Guillermo Francella, quien asistió acompañado por sus hijos, sumándose al clima de celebración que se vivió en el teatro.
También estuvieron Natalie Pérez y Tomás Rottemberg, Andrea Friguerio, Benjamín Rojas, Carlos Portaluppi, Luciano Cáceres, Cecilia Rosseto, Viviana Puerta, Agustín Sullivan, entre otros y desde Ciudad te mostramos las fotos.