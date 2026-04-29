El estreno del nuevo espectáculo protagonizado por Elena Roger en el Complejo Teatral de Buenos Aires se convirtió en uno de los eventos culturales más destacados de la semana.

Con una propuesta que cruza historia, música y una mirada contemporánea, la obra convocó a numerosas figuras del ambiente artístico que no quisieron perderse el debut.

Inspirado en las invasiones inglesas de 1806, el musical reconstruye este episodio clave de la historia argentina desde una perspectiva original, apoyada en un potente lenguaje escénico.

La particularidad de la puesta radica en la utilización de canciones de Charly García, que funcionan como hilo narrativo dentro de una suerte de ópera rock que reinterpreta los hechos históricos con una impronta moderna.

Entre los presentes se destacaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, así como también Pablo Echarri junto a Nancy Dupláa. Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Guillermo Francella, quien asistió acompañado por sus hijos, sumándose al clima de celebración que se vivió en el teatro.

También estuvieron Natalie Pérez y Tomás Rottemberg, Andrea Friguerio, Benjamín Rojas, Carlos Portaluppi, Luciano Cáceres, Cecilia Rosseto, Viviana Puerta, Agustín Sullivan, entre otros y desde Ciudad te mostramos las fotos.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE ELENA ROGER

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Viviana Puerta y Carlos Mentasti en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Joaquín Berthold en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Nancy Dupláa y Pablo Echarri en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Nicolás Francella y su novia en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Andrea Frigerio en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Guilermo Francella con sus hijos en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Gerardo Chendo y Benjamín Rojas en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Carlos Portaluppi en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Luciano Cáceres en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Agustín Sullivan en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Jorge Marrale y Juan Leyrado en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Guillermo Francella en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Cecilia Rossetto en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Hernán Lombardi en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Mariano Torre en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.