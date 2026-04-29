A días del esperado estreno de la segunda temporada de Margarita, que llegará el próximo 4 de mayo a HBO Max, el canal de streaming Olga celebró con un evento especial cargado de nostalgia y emoción.
Bajo el nombre Hay un cuento, la propuesta invitó a recorrer el universo creativo de Cris Morena, repasando algunas de las historias más queridas de su trayectoria.
Durante la celebración, dijeron presente figuras vinculadas a clásicos como Jugate Conmigo, Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles, Aliados y, por supuesto, Margarita.
El evento no solo celebró el presente de la nueva temporada, sino también el legado artístico y cultural de una creadora que marcó a varias generaciones.
En cuanto al elenco, esta nueva entrega vuelve a estar encabezada por Mora Bianchi, Isabel Macedo, Franco Yan, Toti Spangenberg, Mateo Belmonte y Lola Abraldes, quienes retoman sus personajes en esta segunda temporada.
Además, se suman nuevas incorporaciones que ampliarán la historia y prometen convertirse en protagonistas de esta etapa, entre ellos Michelle Masson, Benicio Gravier, Benjamin Alfonso, Abril Schappeau, Miqueas Tabor y Felipe Bou Abdo.
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE MARGARITA 2
Fotos: Movilpress.