“Fue todo mágico”. Esa es la primera frase que se le cruza por la cabeza a Mora Bianchi cuando recuerda todo el recorrido que hizo hasta convertirse en la protagonista de Margarita, el nuevo proyecto de Cris Morena que se podrá ver a partir del próximo lunes 23 a las 21.15 por Telefe (y que ya está disponible en Max) y que logró cambiar su vida.

Indagada por cómo llegó esta oportunidad a su vida y sumarse a la lista de grandes actrices que fueron tocadas por la varita de la productora que logró conquistar los corazones de varias generaciones con todos sus éxitos, Mora -que encarna el papel de Margarita, la figura principal de la ficción- se sinceró en diálogo con Ciudad: “Yo dije, ‘bueno, quiero entrar en la Academia de Cris’. ‘Bueno, dale, vamos’, dijo mi mamá. Claro, había que pedir beca y fue lo que hice. Hago el casting, me llaman y me dice, ‘quedaste, qué lindo, pero no hay más becas’”, comenzó diciendo.

“A los dos días, me vuelven a llamar para decirme que había un casting, no sabía de qué era y al poco tiempo me preguntaron si estaba para un entrenamiento de seis meses, que después se transformó en un año, para este personaje”, agregó, feliz de que su talento la haya llevado a dar sus primeros pasos en este desafío que marcó un antes y un después en los primeros pasos de su carrera.

El elenco lo completan varias celebridades como Isabel Macedo (Delfina), María del Cerro (Yamila), Rafael Ferro (Severino), Julia Calvo (Ada) y Graciela Stefani (Malala), además de su compañero y también protagonista de la tira, Ramiro Spangenberg (Merlín), entre otros nuevos talentos juveniles con los que se instaló varios meses en otro país para las grabaciones: “Eso fue un desafío. Ya nuestro plan de sábado es juntarnos y el lunes vamos a ver Margarita. Gracias al entrenamiento que tuvimos, nosotros viajamos a Uruguay sabiendo quién era el otro. Porque te dicen ‘te vas a grabar a otro país, a Uruguay’, pero es con gente que conocés y ya te llevás bien. Con amigos, ya una familia”, remarcó, dejando en claro el gran vínculo que nació entre todos.

Consciente de cómo transformó su día a día ser parte de esta serie que se ha posicionado como la serie argentina más vista en América Latina (que hasta logró atraer nuevos usuarios a la plataforma), la joven cerró, con humor: “Todos los días me dice todo el mundo ‘nena, ¿vos sabés que esto te va a cambiar la vida? Y sí, te cambia la vida en serio, es verdad cuando te lo dicen. Ya no podemos ir a la verdulería en patas. Yo soy así como me ves, soy del jogging. Y también me encanta, es parte de esto”.

LA PALABRA DE RAMIRO SPANGENBERG, EL PROTAGONISTA DE MARGARITA

Ramiro Spangenberg se pondrá en la piel de Merlín y será uno de los protagonistas junto a su compañera, Mora Bianchi, en Margarita. Este gran proyecto de Cris Morena le valió un sello imborable en su carrera y la felicidad de haber formado un gran equipo de trabajo con el resto del elenco.

Así lo contó el propio actor en diálogo con Ciudad: “Llegar a Cris Morena fue lindo. Conocerla primero, después que nos presentó esta oportunidad de hacer el casting, de estar en su serie y de entrenar con ella a la par y con todos sus maestros”, expresó, feliz, ante el furor que ya está causando la serie y la expectativa del público.

“Yo siempre digo que ella, en parte, es tan excelente y tan brillante, porque siempre se sabe rodear de los mejores. No solo de los actores, sino que siempre se sabe rodear de los mejores maestros del país. Y así nos forman a nosotros, nos ayudan a mejorar, a perfeccionarnos, a buscar el personaje y a trabajar con el personaje”, añadió.

Asimismo, Ramiro se sinceró al ahondar en los interrogantes que surgieron antes de empezar a grabar: “Primero, fue la incertidumbre de si se hacía el proyecto o no. Estábamos nosotros entrenando y ya no sabiendo qué entrenar, qué escenas agarrar porque eran las que eran pesadas e importantes las teníamos muy vistas y súper entrenadas, pero todavía el proyecto no estaba confirmado, tampoco si se hacía en Uruguay, si no se hacía ahí, si se hacía acá, o si no se hacía”.

“Pero bueno, supimos manejar esa incertidumbre con trabajo, entrenando, apoyándonos entre todos y confiando en que, si lo deseábamos, iba a pasar. Y bueno, terminó pasando”, continuó, orgulloso de que finalmente haya llegado el momento de que esta nueva historia salga a la luz y cautive a los televidentes.

Por último, ante la consulta de su relación con el resto de sus compañeros, el joven galán cerró: “La verdad es que nos amamos. Somos un grupo de amigos, en los camarines nos cambiamos entre todos, los chicos con las chicas y estamos todo el tiempo juntos, aprovechamos y disfrutamos de que nos llevamos bien, que es un privilegio. Yo creo que sería muy complicado trabajar con mucha gente en una ciudad llevándonos mal”.