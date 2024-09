Isabel Macedo habló en exclusiva con Ciudad en el marco del estreno de Margarita, la nueva ficción de Cris Morena que sigue la historia de Floricienta, y contó cómo hizo para recrear a su icónico personaje, Delfina Santillán.

La actriz confesó la felicidad que sintió al volver a trabajar con la compositora: “Es muy emocionante volver a trabajar con ella, después de 20 años no sé si me lo imaginaba o no y cuando me lo propuso le dije ‘¿dónde tengo que firmar?’”.

Isabel Macedo en Floricienta.

Sobre cómo readaptó su vida familiar para poder realizar las grabaciones de 12 horas en Uruguay, Isabel reveló: “Grabar tantas horas con hijos, no es lo mismo que si no los tenés”.

“Tengo un marido que realmente es un par, yo me iba a trabajar, él se quedaba con las chicas y las llevaba al colegio; todo funcionó bien porque estaba bien organizada la casa”, dijo en el ida y vuelta.

Isabel Macedo habló con Ciudad en la presentación del estreno de Margarita.

Al final, la artista recordó cómo nació su icónica frase ‘alguien está en problemas...’ con la que terminó de marcar su malvado personaje: “Yo sentía que esto se lo tenía que decir, no estaba en el libro”.

- ¿Cómo estás con toda esta vuelta?

- Bien, re contenta, imagínate, súper emocionada. La verdad que formamos un equipo muy lindo y estar con ellos me emociona, me incentiva, me da ganas de todo.

Me gusta lo que sentimos cuando estamos juntos, me gusta el amor que hay entre nosotros y el respeto.

Tuvimos muchos meses grabando afuera y fue muy importante para nosotros estar de esa manera juntos, queriéndonos y cuidándonos. Así que todo me da como emoción y felicidad.

Siento que la serie es divina, que lo que escribió Leo Calderone es espectacular y cada uno de los personajes tiene una historia. Es una historia profunda para contar, interesante. Y además, ni te digo la parte en la que podemos cantar y bailar y disfrutar de la vida mientras trabajamos.

Así que estamos re contentos, después escuchando todo lo que pasó con Max y el éxito rotundo y que batió récords en la historia de la plataforma. Solo tengo como buenos deseos para la serie. Nosotros ya lo hicimos. Ya grabamos todo, ya no hay nada que podamos hacer para mejorarla.

Pero sí, confío mucho en el proyecto, en el producto, volver a trabajar con Cris es muy emocionante.

- ¿Pensabas que ibas a volver a trabajar con Cris?

- Hubiera sido un deseo, pero después de 20 años como que ya no sé, no sé si me lo imaginaba o no.

Siempre te imaginás trabajando con la gente que conocés y con los que deseás conocer para que te dirijan y eso, pero bueno.

En esta oportunidad ella me había llamado para hacer un especial en Otro Mundo, con todos los chicos que iban a cantar todas las canciones y cuando terminó ese encuentro, terminamos todos cantando ‘Hay un cuento’.

Quedamos con una mano en el corazón; y de golpe vamos a su oficina y me dicen ‘bueno, ¿estás para ser delfina otra vez?’ y yo les dije ‘¿A dónde tengo que firmar, querida?’.

Isabel Macedo en la presentación del estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

-¿Qué tan malvada va a ser esta delfina? ¿Qué va a tener de diferente?

- Y para eso vamos a tener que ver la serie, pero lo que sí es cierto es que siento que tuve una oportunidad muy linda y muy interesante, que es la de haber hecho un personaje hace 20 años que fue casi icónico, por decirlo de alguna manera.

Durante 20 años los niños siguieron cantando ‘Alguien está en problemas’, las madres diciéndoles si no te vas a bañar, ‘Alguien está en problemas’, o en la nota que te hacen lo recuerdan... que eso pueda volver y que yo, como la actriz que lo interpreta, tenga la posibilidad de poder sentarme a volver a armar ese personaje...

Porque nadie es la misma persona que hace 5, 10, 15, mucho menos 20 años, ¿entendés?

Entonces, yo quería saber qué era lo que le gustaba ahora a Delfina, cuáles son sus colores, cómo le gusta maquillarse, cómo piensa de ciertas cosas, cómo quiere actuar adelante de la gente que quiere, cómo es con su madre, como que tiene muchísimas vetas, es un personaje súper rico y eso lo hizo mucho más interesante. Si vos la ves a Delfina ahora, es otro persona.

- Y aparte, este personaje te agarra siendo madre. Digo, ¿eso tiene que ver, incluye en algún sentido en la composición?

- No, lo único que sí cambia obviamente es en el compartir lo que hago con ellas, es en grabar tantas horas, 12 horas con hijos, no es lo mismo que si no los tenés.

-¿Pudiste arreglarte bien eso?

-Sí, sí, porque tengo un marido que realmente como es una pareja, o sea, es realmente un par, entonces yo me iba a trabajar, él se quedaba con las chicas, las llevaba al colegio.

Todo funcionó bien porque estaba bien organizada la casa. También los invitaba yo a los chicos a comer, porque estaban sin sus familias, siempre 20.000 pero funcionando como familia.

- Isabel, el público se renueva siempre, claramente ahora después de 20 años, ¿cómo nació tu icónica frase?

- Sí, después de 20 años, imaginate... mis compañeros no habían nacido cuando hicimos la otra versión, o sea, claro.

En una grabación, en un ensayo de una escena, le pregunté al director si podía rodearla a Florencia (Bertotti) para decirle esa frase, porque yo sentía que esto se lo tenía que decir, no estaba en el libro, y el director de ese momento, Martín Mariani, me dijo ‘bueno, probémoslo, probalo una vez y vemos qué onda’.

Lo hice y al día siguiente, cuando llegué a grabar, ya por el pasillo, la gente me la decía y dije ‘esto pegó'.

Volví a casa, agarré todos los libros que tenía y empecé a marcar cuándo, dónde, en qué momento lo iba a hacer, para que no quedara muy repetido, pero sí que en los momentos claves pudiera decirlo y bueno, se convirtió en esto... que después de 20 años la gente te lo sigue diciendo.

No estaba escrito, pero fue una cosa, viste, que esas cosas como que vas escuchando, y decís ‘esto puede ir acá' y bueno, me parece que fue bien.

- ¿Podrías cerrarnos la nota diciendo tu icónica frase?

- Más vale que les guste la serie, porque si no... ¡Alguien está en problemas!

