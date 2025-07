A poco de conocerse que Zaira Nara le puso punto final a su historia de amor con Facundo Pieres, Paula Chaves fue indagada por este tema y fue contundente con su reacción.

“No voy a decir nada, ya está, hace años que no estoy ahí”, lanzó la modelo, en una nota que dio a Intrusos, en referencia a quien fue su gran amiga y el polista, quien fue su pareja muchos años atrás.

Asimismo, ante la consulta sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por las hijas que tienen en común, Paula mantuvo la misma postura y cerró, tajante: “No voy a hablar ni a opinar. Por suerte y gracias a Dios no lo vi, no estoy cerca, ni nada por el estilo”.

¡Clarito!

Foto: Movilpress Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LETAL COMENTARIO DE YANINA LATORRE SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y LAS AMIGAS FAMOSAS QUE PERDIÓ

En medio del fuerte y extenso descargo que hizo en sus redes contra Eugenia “la China” Suárez, Yanina Latorre fue por más y también nombró a otras famosas que quedaron involucradas en otros escándalos de la actriz y cantante.

“De vos, solo recordamos el nombre de las mujeres que sufrieron cuando te metiste con sus maridos”, lanzó la panelista en varios posteos que subió a Instagram Stories, despertando todo tipo de repercusiones con sus palabras.

“¿Qué pasó con tus amigas Paula Chaves, Marías del Cerro, Zaira Nara y Gime Accardi?”, agregó, en referencia a que la amistad entre la pareja de Mauro Icardi y las modelos llegó a su fin en medio de fuertes especulaciones.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre)