En el 2021, tras el estallido del Wanda Gate, más de una amistad de China Suárez quedó en el camino. Uno de ella fue la que tenía con Paula Chaves, quien se sintió más cercana a Zaira Nara y optó por tomar distancia de la actriz.

El tiempo pasó y el quiebre del vínculo de Eugenia y Paula volvió a ser noticia luego de las recientes declaraciones de Lali Espósito: la artista dijo en nota con Infobae que no es más amiga de su ex compañera de Casi Ángeles.

En ese marco, el notero de Puro Show le preguntó a Chaves por su relación actual con la China y fue contundente.

POR QUÉ PAULA CHAVES TERMINÓ SU AMISTAD CON LA CHINA SUÁREZ

“Hace años que no tengo vínculo. No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno cuando va creciendo también va eligiendo a su círculo íntimo, con el que quiere compartir”, le dijo la modelo y conductora en Olga al cronista de eltrece.

Con contundencia, Paula agregó: “Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”.

Cuando le preguntaron por los escándalos de la China con Wanda, por su romance con Icardi, y por las amistades que Suárez fue perdiendo, la modelo contestó: “No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar... Tampoco es soltar la mano. Son vínculos”.

Sobre las declaraciones de Lali, Paula concluyó: “No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí”.