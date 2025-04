A poco de que se conocieran los motivos que habrían puesto punto final al noviazgo de Zaira Nara y Facundo Pieres, Paula Chaves fue indagada sobre este tema y fue contundente con su respuesta.

“Hoy se dieron a conocer los motivos de por qué se habrían separado Zaira y Facundo”, se lo escuchó decir al cronista de Desayuno Americano. A lo que la modelo reaccionó sin filtro: “¡Pero me preguntás estas cosas que me importan nada!”.

Además, ante la pregunta sobre si Facundo le pedía que se viaje con él y priorice la relación por sobre su trabajo (tal como estaría sucediendo con el quiebre en el vínculo de Facundo y Zaira), Paula expresó: “No tengo ni idea, pasaron años, fue en otra vida y no tengo ni idea. No puedo opinar. Ni idea”.

Por último, la entrevistada le puso misterio sobre si retomaría su relación de amistad con Zaira: “No podría opinar tampoco porque no sé, no hago futurología”.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FOTO DE LA PRIMERA SALIDA DE WANDA NARA Y L-GANTE CON ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES

Desde que Wanda Nara confirmó su noviazgo con L-Gante en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, muchos se preguntaban si Zaira Nara y su novio polista, Facundo Pieres, lo aceptarían en la familia, ya que ella y su madre, Nora Colosimo, tienen una excelente relación con el futbolista.

En este contexto, Facundo resultó campeón con su club, La Natividad, y salió a festejar no solo con Zaira, sino también con Wanda y L-Gante, a un restaurante de moda en el que cenaron muy rico y se fotografiaron los cuatro juntos.

Luego de que Wanda se sacara una selfie con su cuñado aún en la cancha de polo, las parejitas fueron a comer afuera (en diciembre de 2024) y la conductora de Love Is Blind Argentina hizo eco del momento familiar con el que sueña desde hace tiempo, donde hubo baile y brindis.