Luego del éxito de “Angelito”, su colaboración con Cucho Parisi de Los Auténticos Decadentes, Pirolo presentó “Quiero que me conozcas”, un adelanto de su próximo trabajo musical.

La canción busca transmitir un mensaje de conexión entre las personas desde un lugar más profundo, en contraste con los vínculos que predominan en el mundo actual.

El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip filmado en Valeria del Mar y dirigido por Néstor Montalbano, reconocido por ciclos como “De la cabeza”, “Cha cha cha” y “Todo por dos pesos”.

“Hace un tiempo le propuse a Néstor hacer un video con una canción que ya tenía grabada, ‘Funda Mental’. Él armó una historia a partir de esa letra. Después la propuesta fue musicalizar una letra que él había planteado, y así nació ‘Quiero que me conozcas’”, contó el músico.

Cómo fue el rodaje del videoclip

El clip fue grabado en enero de este año durante tres jornadas en Valeria del Mar, con escenas realizadas íntegramente con luz natural.

“El rodaje duró tres días y hacía mucho calor. Eso ayudó a las imágenes de playa veraniegas, aunque también complicó algunas cosas propias de una producción hecha a pulmón, en familia y con amigos comprometidos con el proyecto”, explicó Pirolo.

Además, destacó el trabajo del director: “Néstor es un apasionado. Como todo genio, ve las cosas desde una perspectiva distinta y hace parecer fácil lo que no siempre lo es”.

La carrera de Pirolo

Dentro de su repertorio se destacan canciones como “Angelito”, junto a Cucho Parisi, y “Funda-Mental”, con la participación de Verónica Manso, donde mezcla funk, ska, pop, rock y toques de música electrónica.

En sus shows, Pirolo propone un recorrido musical inspirado en referentes del funk como Stevie Wonder, Prince y Jamiroquai, combinando clásicos del género con sus composiciones originales.

Su álbum debut homónimo fue lanzado en 2017, grabado en PM Studios y producido por Rafa Franceschelli.