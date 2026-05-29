Carmiña Masi decidió hablar públicamente luego del inesperado episodio que protagonizó en vivo durante la emisión del programa que conduce en Paraguay, cuando sufrió un ataque de pánico que la obligó a abandonar el estudio en plena transmisión.

Horas después de que las imágenes se viralizaran y el tema fuera abordado en distintos programas de espectáculos, la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada compartió un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar qué fue lo que sucedió: “Bueno, a ver cómo explico esto, porque sinceramente me da mucha vergüenza ser noticia por esto y ser noticia de cualquier cosa. Pero como se hizo público y pasó en vivo, ayer tuve un ataque de pánico y tuve que salir en vivo del programa”, comenzó diciendo.

Lejos de abandonar sus responsabilidades laborales, Carmiña contó que, una vez recuperada, regresó al aire para continuar con la emisión: “Una vez que me recupero vuelvo, porque no estaba el equipo completo y tenía que continuar de alguna u otra forma”, explicó.

Foto: Capturas de video de Instagram (@carmimasi)

En su descargo, la mediática también tuvo palabras de reconocimiento para el equipo del programa que conduce Ángel de Brito por América, que trató el episodio al aire: “Le quiero agradecer a la gente de LAM, que fueron los que hicieron público esto. Más que nada por el respeto al tocar el tema, a los periodistas y a la producción también”, expresó.

Sin embargo, dejó en claro que no tiene intenciones de profundizar demasiado sobre lo ocurrido: “No quiero hablar del tema porque me parece que ya está todo eso. Gracias a todos. Y nada, agradecerles a todos porque tengo que guardarme con todo esto”, sostuvo.

Foto: Capturas de video de Instagram (@carmimasi)

Visiblemente afectada por la situación, Carmiña reconoció que todavía le cuesta procesar lo sucedido y admitió la incomodidad que le genera haber quedado expuesta en televisión: “Sé que ya dije una vez, otra vez tengo que decir esto y es bastante cansador. Pero nada, gracias a todos y solo eso para dar algún tipo de explicación de lo que ocurrió ayer”, manifestó.

Y cerró con una reflexión que dejó al descubierto el impacto que tuvo el episodio en ella: “Vuelvo a decir que me da mucha vergüenza lo que pasó. Yo tengo mucha experiencia en televisión. Es más, tuve bastantes enfrentamientos donde nunca me pasó esto. No puedo creer que me quedé en blanco. Y tuve que salir de mi propio programa y no pude continuar con esto. Y eso fue lo que pasó”, concluyó.

Carmiña Masi: “No puedo creer que me quedé en blanco. Y tuve que salir de mi propio programa y no pude continuar con esto. Y eso fue lo que pasó”.

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CARMIÑA MASI ABANDONÓ SU PROGRAMA EN VIVO TRAS SUFRIR UN ATAQUE DE PÁNICO: EL DRAMÁTICO MOMENTO

Momentos de máxima tensión se vivieron con Carmiña Masi, quien tuvo que abandonar su programa en vivo en Paraguay tras sufrir un fuerte ataque de pánico mientras intentaba salir al aire.

La situación fue revelada en LAM, donde dieron detalles del delicado momento que atraviesa la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada luego de quedar envuelta en una fuerte exposición mediática tras el repechaje del reality.

Según explicaron, Carmiña ya venía evitando el contacto con la prensa desde hacía varios días: “No dio notas. Le pidió disculpas a los periodistas porque no había respondido a ningún mensaje y dijo: ‘Estoy muy angustiada, realmente no puedo hablar’”, contaron al aire.

Foto: Captura (América)

Además, señalaron que la conductora incluso había cancelado entrevistas pautadas: “Tenía varias notas pactadas y mandó mensaje diciendo que no se quería presentar”.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando intentó continuar con su propio programa y la angustia terminó desbordándola: “Se ve que trató de hablar en su programa y la angustia le ganó”, explicaron.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando revelaron el dramático episodio detrás de cámara: “Ella se contactó con la producción y confirmó que le agarró un ataque de pánico al comienzo cuando empezó a hablar de toda esta situación. Tuvo que salir del set y fue muy feo”, agregaron.

En las imágenes que mostraron al aire se puede ver a Carmiña intentando continuar con normalidad al frente del ciclo, aunque visiblemente incómoda y desorientada: “No sé qué me pasa, chicos, pero bueno, ya voy a estar en sintonía”, alcanzó a decir antes de retirarse del estudio.