De novio con Evelyn Botto, Fede Bal sorprendió al volver a hablar de su polémica separación de Barbie Vélez, marcada por denuncias cruzadas, exposición mediática y un fuerte conflicto judicial.
Durante una entrevista con José María Listorti en el programa Blender, el actor se animó a repasar cómo atravesó aquel momento.
“Fue una relación durísima”, reconoció Bal, que aseguró que pudo salir adelante gracias a la terapia y al apoyo de sus amigos más cercanos.
Qué dijo Fede Bal sobre Barbie Vélez
Cuando Listorti le preguntó por las acusaciones de violencia de género que recibió de parte de Barbie, Fede Bal fue contundente: “Cuando vas con la verdad…”.
“Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”, sumó.
“La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, dijo Bal.
En ese contexto, Bal recordó que ambos iniciaron demandas mutuas y sostuvo que el paso del tiempo terminó favoreciéndolo: “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”.
Fede Bal contó cómo atravesó el escándalo con Barbie Vélez
“Esto pasó hace mucho tiempo y yo no hablo de este tema, pero no me molesta tocarlo”, le aclaró a Listorti.
“Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”, sostuvo en clara referencia a la actitud que tuvo Juan Darthés tras la denuncia de Thelma Fardin.
“No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, cerró.
Barbie Vélez vs Fade Bal: el caso judicial que sacudió a la farándula
En 2016, Barbie Vélez acusó a Fede Bal por lesiones agravadas y violencia de género. El actor le respondió con una contrademanda, en la que la acusó por lesiones, destrozos en su departamento y amenazas.
En 2017, el juez determinó el sobreseimiento de los dos actores y cerró el caso.