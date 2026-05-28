De novio con Evelyn Botto, Fede Bal sorprendió al volver a hablar de su polémica separación de Barbie Vélez, marcada por denuncias cruzadas, exposición mediática y un fuerte conflicto judicial.

Durante una entrevista con José María Listorti en el programa Blender, el actor se animó a repasar cómo atravesó aquel momento.

“Fue una relación durísima”, reconoció Bal, que aseguró que pudo salir adelante gracias a la terapia y al apoyo de sus amigos más cercanos.

Otros tiempos: Fede Bal y Barbie Vélez

Qué dijo Fede Bal sobre Barbie Vélez

Cuando Listorti le preguntó por las acusaciones de violencia de género que recibió de parte de Barbie, Fede Bal fue contundente: “Cuando vas con la verdad…”.

“Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”, sumó.

Fede Bal (Foto: Instagram / balfederico)

“La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, dijo Bal.

En ese contexto, Bal recordó que ambos iniciaron demandas mutuas y sostuvo que el paso del tiempo terminó favoreciéndolo: “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”.

Fede Bal contó cómo atravesó el escándalo con Barbie Vélez

“Esto pasó hace mucho tiempo y yo no hablo de este tema, pero no me molesta tocarlo”, le aclaró a Listorti.

Federico Bal. Foto: Instagram (@balfederico)

“Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”, sostuvo en clara referencia a la actitud que tuvo Juan Darthés tras la denuncia de Thelma Fardin.

“No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, cerró.

Barbie Vélez vs Fade Bal: el caso judicial que sacudió a la farándula

En 2016, Barbie Vélez acusó a Fede Bal por lesiones agravadas y violencia de género. El actor le respondió con una contrademanda, en la que la acusó por lesiones, destrozos en su departamento y amenazas.

En 2017, el juez determinó el sobreseimiento de los dos actores y cerró el caso.