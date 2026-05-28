Este jueves, se supo que Lucía “Luli” Oliver, la ex asistente a la que Wanda Nara acusó en su momento de clonarle la tarjeta de crédito, usarle el automóvil de alta gama y robarle frutos secos, reveló la millonaria deuda que mantiene con el Club Atlético River Plate a instancias de la conductora.

Lui acusó a Wanda Nara de no pagar durante meses las cuotas de socias de sus hijas en River Plate. Las nenas de Wanda y Mauro Icardi practicaban patín artístico en el club de Núñez, aprovechando la cercanía con la mansión familiar ubicada en el Chateau Libertador.

En diálogo con SQP y LAM, Luli contó que el club le exigió a la familia regularizar la deuda acumulada por el uso de las instalaciones, pero como ella fue apoderada de las chicas en River y que la deuda nunca se pagó, la institución se la quiere cobrar a ella.

Fotos: Instagram @wanda_nara

Según contó la joven, la deuda es tan alta, más de un millón de pesos, que las niñas tienen prohibida la entrada al club. La situación no solo afecta la actividad deportiva de las niñas, y periodista explicó que, por la deuda, la familia no puede comprar entradas para shows ni partidos en River Plate.

Leé más:

Revelaron todo lo que hizo Wanda Nara para intentar sumar a Franco Colapinto a MasterChef Celebrity

LA RESPUESTA DE WANDA ANTE LA DEUDA MILLONARIA QUE MANTIENE CON RIVER PLATE

“Tienen prohibida la entrada a River. Es un escándalo”, remarcó Peralta, sobre la información que le brindó Luli, que a su vez tiene pendiente el pago de un arreglo extrajudicial con Wanda Nara que asciende a más de 20 millones de pesos.

La respuesta de Wanda Nara no se hizo esperar, y fue a través de una serie de mensajes que le envió a Pilar Smith. “La deuda es de Mauro. Ni idea. Él pagaba eso”, se defendió la mediática conductora, que volvió a hacer hincapié en su conflicto con Luli y en su guerra con Mauro Icardi.

“Esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié. El banco me notificó la tarjeta duplicada mía por ella con compras de muebles a su departamento nuevo. Mauro dejó deudas en todos lados”, agregó Wanda.

Fotos: Instagram @wanda_nara

“El contador le hizo la liquidación y ella pidió diez veces más, por eso estamos en juicio porque siempre ayudo y dono; pero a esta chorra, que encima no guardó privacidad de lo que era su trabajo, no le voy a pagar más de lo que corresponda. Una noche bajé al garaje y no estaba mi auto. Le tuve que pedir que no se lo lleve para irse de joda. Y así vi mil cosas”, escribió la conductora.

“Me robó arándanos, nueces y almendras. Y a Mauro le sumó una cuota de una actividad que no hacen más. Ni su trabajo hizo bien, porque ella debía dar de baja esta actividad en el club. Las actividades extra escolares son del papá, que también debe un montón de cosas”, cerró Wanda, desentendiéndose de la deuda que le reclama River Plate.

Leé más:

Leonardo Sbaraglia: “Trabajaría con Wanda Nara si me lo proponen y si la historia lo amerita”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.