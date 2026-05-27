La visita de Wanda Nara a la familia de Mauro Icardi en Rosario durante el fin de semana patrio generó un verdadero revuelo en redes sociales y, como era de esperarse, todas las miradas apuntaron a la reacción del delantero del Galatasaray.

Según reveló Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, el futbolista no habría recibido para nada bien las imágenes de Wanda compartiendo tiempo con su familia: “Lo que dicen desde el entorno de Mauro Icardi es que es todo una farsa. Las cosas que ha dicho Wanda de la familia son tremendas”, aseguró el panelista al aire. Incluso, detalló que personas cercanas al jugador utilizaron la palabra “montaje” para describir el encuentro.

Lejos de sorprenderse por la situación, Mauro mantendría una postura distante respecto a los conflictos familiares: “A Mauro no le asombra nada si está peleado con la familia por cosas internas, algunas las sé y otras no”, agregó Méndez, dejando entrever tensiones de larga data.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El pasado 24 de mayo, Wanda viajó junto a sus hijas a Rosario para celebrar el Día Patrio con la familia Icardi. Allí acompañó a Juan Icardi, padre del jugador, quien suele preparar locro para vender en su barrio, y además se mostró muy cómplice con Aldana, su excuñada.

Las postales familiares rápidamente se viralizaron y despertaron todo tipo de comentarios. Pero mientras Wanda se mostraba cercana al círculo íntimo de Mauro, el delantero disfrutaba de unas vacaciones soñadas junto a China Suárez en Japón, tras consagrarse campeón con el Galatasaray.

De acuerdo a lo contado por Gustavo, la pareja tenía previsto regresar a la Argentina para el reencuentro de Mauro con sus hijas, aunque finalmente habrían cambiado los planes para hacer antes una escala en Maldivas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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LA REACCIÓN DE MAXI LÓPEZ ANTE LA POSIBILIDAD DE VER A DANIELA CHRISTIANSSON JUNTO A WANDA NARA EN MASTERCHEF CELEBRITY

Maxi López habló sobre la posibilidad de que Daniela Christiansson forme parte de MasterChef Celebrity, después de que se difundiera que Wanda Nara la querría en el formato.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, el exfutbolista se mostró relajado, habló de su presente familiar y también reaccionó con humor cuando le preguntaron cómo se imagina un eventual cruce televisivo entre su actual pareja (y madre de sus hijos Elle y Lando) y su ex.

“Parece que la quieren a Daniela en Masterchef. Por lo menos ya el nombre de tu mujer está sonando como una de las posibles candidatas. ¿Cómo la ves?”, le consultó el cronista, Rodrigo Bar.

Foto: Captura (América)

Lejos de cerrarse, Maxi admitió que la propuesta podría analizarse: “Voy a charlarlo con ella. Voy a charlar con ella a ver si tiene ganas de ponerse a cocinar”.

“Es muy intenso, la verdad. Yo obviamente se lo voy a poder plantear y decir porque fueron muchas horas ahí adentro. Pero básicamente si ella tiene ganas de hacer cosas y tiene la energía... si ella está feliz, yo voy a estar contento también”, agregó.

Pero la entrevista explotó cuando le preguntaron directamente cómo cree que sería la convivencia televisiva entre Daniela y Wanda. Y Maxi cerró, entre risas y sin vueltas: “Miedo. No lo sé cómo va a ser”.