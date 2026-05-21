El Martín Fierro a Mejor conductora que obtuvo el lunes Wanda Nara la puso en el centro de la escena y desde entonces decenas de profesionales de la TV han dedicado horas a criticarla y a ponderarla, y ahora le llegó el turno a Sabrina Rojas.

La modelo se puso otra vez al frente de SQP ante la ausencia de Yanina Latorre y, tras una entrevista en la que Teté Coustarot comparó los premios de Wanda y Guido Kaczka, se animó a hablar de la cuestionada conductora de MasterChef Celebrity. “Teté es una conductora con una escuelita de hace muchos años, entonces de repente ve todo esto y se indigna”, señaló.

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

Sabrina trató de evitar la polémica, pero pronto se le soltó la cadena. “Yo creo que Wanda lo hace bien. A mí me gusta como conductora, pero siento que es muy nueva para recibir un Martín Fierro. Si hay una Georgina Barbarosa que conduce hace 27 años y no tuvo un Martín Fierro como conductora, hay que esperar un poco más”, opinó.

Leé más:

Natalie Weber se hartó de las críticas y explicó su reacción al escuchar a Wanda Nara hablar de la leucemia

SABRINA ROJAS FULMINÓ A WANDA NARA COMO POSIBLE CONDUCTORA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO

Consciente de sus palabras, Rojas trató de emparejarla: “Me gusta igual que empiecen a entrar las conductoras nuevas. Porque si tenemos que esperar a que sigan todas, no entramos nunca a una Yanina Latorre. La culpa no es del Chancho, sino del que le da de comer”, advirtió.

“Y voy a decir algo: yo recuerdo un Luis Ventura, y a mí esto me da como terror, el año pasado barajando que Wanda conduzca al Martín Fierro”, aseguró Sabrina. “¡No le va a ir nadie! A Wanda le falta mucho recorrido”, se aventuró a decir Rojas, evaluando esta posibilidad ante la catarata de críticas que le cayeron a Wanda desde el lunes a la noche.

Luis Ventura y Wanda Nara

“El único que se hace cargo es Ventura, que es un poco cholulo de Wanda”, agregó la conductora. “Si lo hubiese ganado Georgina, festejábamos un día y no se hablaba más, por eso la culpa no es de Wanda, sino de todos nosotros; y de ustedes, que les encanta que hablemos de Wanda”, cerró Sabrina, compartiendo la “culpa” con los televidentes.

Leé más:

La reacción de Maxi López ante la posibilidad de ver a Daniela Christiansson junto a Wanda Nara en MasterChef

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.