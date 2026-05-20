La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo internacional. En las últimas horas, trascendió que la conductora se presentó junto a la abogada Ana Rosenfeld en la embajada de Turquía en Argentina para avanzar con una nueva denuncia contra el delantero del Galatasaray.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde conversó con la comunicadora Naiara Vecchio, quien aportó detalles del explosivo movimiento judicial que habría tenido lugar durante la mañana del lunes 18 de mayo.

“Ahora hay calma en el Wanda Gate pero se avecinan tiempos turbulentos”, aseguró Naiara al aire antes de revelar el nuevo paso que habría dado Wanda en medio del conflicto legal con Icardi.

WANDA NARA ACTIVÓ ACCIONES LEGALES EN TURQUÍA

Según contó la periodista, Wanda y Rosenfeld se acercaron a la sede diplomática turca para responder la demanda de restitución internacional que Mauro habría iniciado en Turquía y, además, impulsar una nueva presentación judicial contra el futbolista.

“Fueron a presentar una demanda en la embajada de Turquía en la Argentina y me adelantaron que es algo nuevo. Rosenfeld está esperando que se lleve a cabo en la Justicia, pero ya hoy empezaron con acciones legales en la Justicia de Turquía”, explicó Vecchio.

La situación ocurre mientras continúa sin resolverse el divorcio entre Wanda e Icardi, un tema que también tendría consecuencias directas en la relación del jugador con China Suárez.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

EL DIVORCIO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI SIGUE SIN ACUERDO

Durante la charla, Naiara Vecchio sostuvo que el futbolista todavía continúa legalmente casado con Wanda y que, por el momento, no podría avanzar en un eventual matrimonio con la China Suárez.

“Icardi todavía es esposo de Wanda Nara y no se puede casar por ahora con la China Suárez, pero a fin de mes puede haber novedades. Se posterga porque no hay un acuerdo entre las partes”, detalló.

Además, explicó que las diferencias económicas entre ambos continúan trabando cualquier resolución definitiva. “La recompensación económica puede seguir un rumbo paralelo, pero acá no se están poniendo de acuerdo entre Wanda y Mauro”, afirmó.

Finalmente, Naiara definió la estrategia judicial de Wanda como un “contraataque” frente a la presentación realizada por Icardi en Turquía. “Wanda fue con Ana Rosenfeld a responder la demanda de Mauro de restitución internacional que presentó Icardi en Turquía y a presentar nueva denuncia contra él. Puede ser algo económico, pero es un contraataque judicial”, concluyó.