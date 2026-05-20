El mal de ojo es una creencia popular muy extendida en distintos países y culturas. Muchas personas aseguran que aparece cuando alguien recibe una mirada cargada de envidia, energía negativa o malas intenciones, provocando cansancio, dolor de cabeza, malestar general o decaimiento emocional.

Aunque no tiene respaldo científico, sigue siendo parte de rituales y costumbres familiares que pasan de generación en generación. En bebés y niños pequeños, algunas personas creen que puede manifestarse con llanto constante, irritabilidad o problemas para dormir.

Cómo curar el mal de ojo

Según la inteligencia artificial, existen diferentes rituales caseros y espirituales que suelen utilizarse para “limpiar” la energía:

Ritual con huevo

Uno de los métodos más conocidos consiste en pasar un huevo por todo el cuerpo mientras se realiza una oración o pedido de protección. Luego, el huevo se rompe en un vaso con agua para interpretar las energías acumuladas.

Huevo. Foto: Freepik

Uso de ruda o agua bendita

Muchas personas utilizan ramas de ruda, sahumerios o agua bendita para hacer limpiezas energéticas en la casa o sobre el cuerpo.

Los sahumerios son un hábito cada vez más común para las malas energías y mal de ojo. Foto: Freepik

Pulseras y amuletos

Las pulseras rojas, los ojos turcos y otros amuletos son usados como protección contra la envidia y las malas energías.

La pulsera roja contra el mal de ojo y malas energías. (Foto: Adobe Stock)

Qué dice la ciencia sobre el mal de ojo

No existe evidencia científica que confirme la existencia del mal de ojo. Sin embargo, especialistas señalan que los rituales pueden generar tranquilidad emocional o funcionar como una práctica cultural ligada a las creencias personales.

A pesar del paso del tiempo, el mal de ojo sigue siendo uno de los temas esotéricos más consultados y compartidos en redes sociales. Quien recientemente hizo alusión a este tipo de afección fue Wanda Nara, después de haber recibido el premio como Mejor Conductora en los Martín Fierro 2026.