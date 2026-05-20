La polémica por el premio de Wanda Nara como Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026 sigue generando repercusiones y ahora sumó un nuevo capítulo inesperado.

Luego de recibir fuertes críticas por parte de algunas figuras del medio, la empresaria sorprendió con un mensaje a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Es que la mediática vive días intensos tras el escándalo que se generó alrededor de su consagración en la ceremonia organizada por APTRA y en medio de esa ola de comentarios negativos, expresó: “¿Alguien cura el mal de ojo?”.

Wanda Nara y el mensaje en sus redes sociales: "¿Alguien cura el mal de ojo?”. Foto: Instagram/@wanda_nara.

Fue su hermana Zaira quien de inmediato le respondió entre los miles de comentarios, dispuesta a ayudarla en este momento: “Pasame tu nombre completo”. “Wanda SOLANGE Nara”, le contestó la conductora premiada por APTRA.

QUÉ DIJO NORA COLOSIMO SOBRE LAS CRÍTICAS A WANDA NARA

Nora Colosimo. Foto: Instagram (@nora_colosimo)

Mientras algunos celebraron el reconocimiento a Wanda Nara como Mejor Conductora, otros cuestionaron su consagración y compararon su trabajo con el de figuras históricas de la televisión, como Moria Casán, Georgina Barbarossa, Mariana Fabbiani, entre otros.

Quien salió con fuerza a respaldarla fue su mamá, Nora Colosimo: “La envidia que manejan wawww! No necesitas la aprobación de colegas / artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos”, escribió.

Nora Colosimo defendió a Wanda Nara de las críticas por su premio en los Martín Fierro 2026 (Foto: Instagram).

"La mejor conductora 2026 es Wanda Nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14.Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten, la gente te eligió, APTRA te premió. Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”, sentenció indignada.

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