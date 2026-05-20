Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras su consagración en los Premios Martín Fierro 2026. La empresaria ganó junto a MasterChef Celebrity en la categoría reality y además se llevó la estatuilla a Mejor Labor en Conducción Femenina, una decisión de Aptra que generó una fuerte polémica en el mundo del espectáculo.

Entre las figuras que cuestionaron el premio estuvieron Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Mariana Fabbiani, Marcela Baños y Pamela David, quienes dejaron en claro que no coincidían con la elección de la institución presidida por Luis Ventura.

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

Qué hizo Wanda Nara mientras la destrozaban por ganar el Martín Fierro

Sin embargo, Wanda eligió mostrarse feliz, agradecida y enfocada en su vida familiar. A través de sus redes sociales, compartió cómo pasó la noche junto a sus hijos, en un clima completamente distinto al de la polémica mediática.

Mientras los debates sobre su premio crecían en televisión y redes, la conductora publicó una foto de una enorme mesa llena de figuritas del Mundial 2026 y el álbum abierto, mientras disfrutaban de una divertida noche familiar.

“Nuestras noches”, escribió Wanda Nara junto a la imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.