Lee tu horóscopo diario del 20 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Cáncer reorganiza temas familiares y modifica dinámicas del hogar. Buen momento para ordenar prioridades y concretar proyectos laborales pendientes.

Tauro : La Luna en Cáncer fortalece vínculos familiares y mejora tu sensación de estabilidad. Dejas atrás tensiones y recuperas calma para enfocarte mejor en el trabajo.

Géminis : La Luna en Cáncer mejora la conexión con personas cercanas y favorece acuerdos importantes. Se activan ideas productivas para proyectos grupales y laborales.

Cáncer : La Luna en tu signo aumenta magnetismo y seguridad emocional. Tu sensibilidad mejora relaciones laborales y te ayuda a destacarte frente a personas influyentes.

Leo : La Luna en Cáncer junto al Sol en Tauro te invita a bajar tensiones y ordenar emociones. Encontrás claridad para resolver temas laborales y decisiones importantes.

Virgo : La Luna en Cáncer favorece acuerdos emocionales y mejora vínculos de confianza. Tu trabajo recibe reconocimiento y aparecen respuestas positivas a futuro.

Libra : La Luna en Cáncer impulsa proyectos familiares y mejora tu estabilidad emocional. Es un día favorable para organizar inversiones y fortalecer vínculos importantes.

Escorpio : La Luna en Cáncer potencia tu intuición y mejora relaciones laborales. Tus emociones se convierten en aliadas para avanzar y resolver temas pendientes.

Sagitario : La Luna en Cáncer fortalece intuiciones y mejora tu percepción profesional. Recuperás confianza para avanzar en proyectos que necesitaban mayor estabilidad.

Capricornio : La Luna en tu signo opuesto activa emociones intensas y mejora vínculos importantes. El apoyo de personas cercanas fortalece tu crecimiento laboral.

Acuario : La Luna en Cáncer favorece reconocimientos y mejora relaciones laborales. Tus esfuerzos empiezan a valorarse y lográs mayor estabilidad emocional y económica.