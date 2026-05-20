Este lunes se entregaron los premios Martín Fierro 2026 a lo mejor de la TV abierta, razón por la cual la alfombra roja del Hilton se llenó de famosos en busca del ansiado galardón, pero también con ganas de mostrar sus mejores looks, y en La Jaula de la Moda los analizaron uno por uno.

La primera en pasar por la lupa de Fabián Medina Flores, Claudio Cosano, Verónica de la Canal y Juan Manuel Pont Lezica fue nada menos que Wanda Nara. La conductora de MasterChef obtuvo un “9”, un “8.5”, un “7” y un dedito para abajo por su vestido.

Fotos: Movilpress

Moria Casán, en cambio sorprendió a todos los especialistas de La Jaula con su vestido “icónico” que obtuvo un 10, un “corazón”, 9 y otro 10 de Pont Lezica. El look “pantera rosa” de Ian Lucas, en tanto, se llevó un 10, un 9, un 10, y un “pulgar arriba”, aunque las críticas a sus zapatos fueron unánimes.

Fotos: Movilpress

Leé más:

Marcela Baños explotó tras el Martín Fierro a Wanda Nara: “Ella dice copetes dos horas, yo hago 8 en vivo”

LA JAULA DE LA MODA ELIGIÓ A LOS MEJOR Y PEOR VESTIDOS DE LA GALA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2026

Tras el “aprobado” a Mirtha Legrand y Flor de la Ve, televidente y madrina de La Jaula respectivamente, los especialistas fueron directo al look “escarapela” de Sofía Gonet, “La Reini”, a quien le aplicaron un 5, un 8, un 6 y un “pulgar par arriba” de Pont Lezica, que se excusó con que “no se puede puntuar algo así”.

Fotos: Movilpress

Medina Flores comparó a Lizy Tagliani con Mamá Cora de Esperando la Carroza y le aplicó un 10 (basado en su discurso antes que en su look), y la conductora sumó un “correcto”, un “corazón” y un “6”. Loa analistas también se excusaron de criticar el modelo de Sol Pérez basado en Venus que hizo De la Canal.

Fotos: Movilpress

El siguiente famoso en la lista fue Luck Ra, a quien se le criticó ir “en camiseta” y “bajarle el precio a La Joaqui”. La pareja obtuvo dos “7”, un “pulgar para arriba”, y un “8” de Cosano. El final fue para Ángel de Brito cuyo look negro con saco oliva de terciopelo cayó bien en los especialistas, por lo que obtuvo un “pulgar para arriba” y un “aprobado” del resto del staff.

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Leé más:

Luis Ventura defendió a Wanda Nara y cruzó a Georgina y Mariana Fabbiani: “Es un ejemplo”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.