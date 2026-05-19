La propuesta de Santiago del Moro de que Georgina Barbarossa se abrace con Moria Casán en vivo en plena transmisión de los premios Martín Fierro 2026, luego del enfrentamiento feroz de casi un carto de siglo, no tuvo el resultado buscado según afirmó Matías Vázquez.

“Bajó Georgina, y yo lo escuché y dijo: ‘solo fue un saludo’”, reveló el conductor de Puro Show.

“No me amigué con Moria”, completó el periodista presente en la gala de Aptra.

Moria Casán reveló qué le dijo al oído a Georgina Barbarossa y emocionó a todos (captura de eltrece)

De esta manera, Barbarossa en caliente fue enfática en que la herida con Moria continúa abierta, dado que había difamado al padre de sus mellizos al poco tiempo de su fallecimiento.

Por qué Georgina se abrazó con Moria

Contundente, Vázquez insistió en que “hay que dejarlo bien en claro” porque lo que pareció una reconciliación en realidad “fue forzada por la situación deSantiago del Moro”.

De hecho, Pampito recordó que “Moria Casán no quería subir” al escenario, ya que “estaba con Carmen Barbieri”, pero ambas fueron a juntarse con Georgina Barbarossa para no desairar al conductor de la gala de Aptra.