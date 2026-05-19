Germán Martitegui lanzó “afterTEGUI”, un nuevo ciclo gastronómico que propone reinventar el clásico after office con una experiencia foodie.

La propuesta combina street food de autor, cerveza y música en vivo todos los miércoles desde las 19 hs en Rodríguez Peña 1973, Ciudad de Buenos Aires.

El ciclo se realiza en TEGUIbarra y busca extender la experiencia gastronómica del restaurante hacia un formato más relajado, social y descontracturado, sin perder la identidad y el nivel culinario que caracterizan al proyecto.

Cómo es “afterTEGUI”, el nuevo after office foodie en Buenos Aires

La propuesta incluye un menú especial que cambia mes a mes y explora el maridaje perfecto entre distintos estilos de street food y Stella Artois. Además, cada jornada cuenta con música en vivo de Vinilos en la Vereda, aportando un clima relajado y urbano.

Qué se puede comer y cuánto cuesta el After Tegui

La carta fue diseñada especialmente para este formato y mantiene el ADN gastronómico de TEGUIbarra, adaptándose a una experiencia más informal.

El combo sugerido por el chef cuesta $38.000 e incluye:

BurgerTEGUI + papas fritas + 1 cerveza

Pancho + papas fritas + 1 cerveza

Shokupan de melena de león + papas fritas + 1 cerveza

Además, quienes realicen una precompra del earlyTEGUI combo a través de Tegui Barra recibirán una segunda cervezas de regalo.

Precios de las opciones individuales

También hay opciones individuales disponibles:

Pancho: $25.000

BurgerTEGUI: $25.000

Sándwich Shokupan de melena de león: $25.000

Papas fritas: $10.000

Aros de cebolla: $10.000

Stella Artois: $6.500



