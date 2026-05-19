Germán Martitegui lanzó “afterTEGUI”, un nuevo ciclo gastronómico que propone reinventar el clásico after office con una experiencia foodie.
La propuesta combina street food de autor, cerveza y música en vivo todos los miércoles desde las 19 hs en Rodríguez Peña 1973, Ciudad de Buenos Aires.
El ciclo se realiza en TEGUIbarra y busca extender la experiencia gastronómica del restaurante hacia un formato más relajado, social y descontracturado, sin perder la identidad y el nivel culinario que caracterizan al proyecto.
Cómo es “afterTEGUI”, el nuevo after office foodie en Buenos Aires
La propuesta incluye un menú especial que cambia mes a mes y explora el maridaje perfecto entre distintos estilos de street food y Stella Artois. Además, cada jornada cuenta con música en vivo de Vinilos en la Vereda, aportando un clima relajado y urbano.
Qué se puede comer y cuánto cuesta el After Tegui
La carta fue diseñada especialmente para este formato y mantiene el ADN gastronómico de TEGUIbarra, adaptándose a una experiencia más informal.
El combo sugerido por el chef cuesta $38.000 e incluye:
- BurgerTEGUI + papas fritas + 1 cerveza
- Pancho + papas fritas + 1 cerveza
- Shokupan de melena de león + papas fritas + 1 cerveza
Además, quienes realicen una precompra del earlyTEGUI combo a través de Tegui Barra recibirán una segunda cervezas de regalo.
Precios de las opciones individuales
También hay opciones individuales disponibles:
- Pancho: $25.000
- BurgerTEGUI: $25.000
- Sándwich Shokupan de melena de león: $25.000
- Papas fritas: $10.000
- Aros de cebolla: $10.000
- Stella Artois: $6.500