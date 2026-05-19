La superestrella colombiana Karol G confirmó su esperado regreso a la Argentina con un show histórico en el Estadio River Plate. La artista se presentará el próximo 5 de febrero de 2027 con “Viajando Por El Mundo - Tropitour”, su nueva gira mundial que ya genera furor y récords de ventas en distintos países.

Entradas para KAROL G en River: preventa y venta general

Los tickets estarán disponibles únicamente a través de All Access.

Preventa exclusiva Mastercard Banco Nación

Miércoles 20 de mayo a las 12 hs

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard BNA

Venta general

Jueves 21 de mayo a las 12 hs

Todos los medios de pago

Hasta 3 cuotas sin interés con Mastercard Banco Nación

El fenómeno mundial de KAROL G

Luego de convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, KAROL G anunció la expansión de “Viajando Por El Mundo - Tropitour”, su gira más ambiciosa hasta el momento.

El tour pasó de 39 a 63 fechas confirmadas en estadios de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Madrid, Barcelona, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, con múltiples shows agotados en tiempo récord.

La gira llega después del éxito arrasador de “Mañana Será Bonito Tour”, que vendió más de 2.3 millones de entradas y recaudó más de 300 millones de dólares en 62 conciertos alrededor del mundo.

Cómo será “Tropitour”

El espectáculo estará inspirado en TROPICOQUETA, el álbum lanzado en 2025 que debutó en el puesto número uno del ranking Top Latin Albums de Billboard y se convirtió en uno de los discos latinos más escuchados del año.

La propuesta mezcla géneros como:

Reggaetón

Salsa

Bachata

Merengue

Cumbia

Todo acompañado por una puesta visual de escala internacional, coreografías, pantallas gigantes y una fuerte conexión emocional con sus fans.

KAROL G y su historia con Argentina

Cada visita de KAROL G al país generó una verdadera revolución entre sus seguidores, con entradas agotadas, largas filas y una euforia masiva en cada presentación.

Ahora, su desembarco en River Plate representa un nuevo hito en su carrera y una de las fechas latinas más importantes de 2027 en Argentina.