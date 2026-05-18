El look de Wanda Nara en los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta generó elogios y críticas, pero lo que generó la intriga de Iván de Pineda en la alfombra roja fue el artefacto que la conductora de MasterChef Celebrity llevaba en sus manos.

“¿Me podés contar qué estás haciendo con esto?”, planteó el modelo. Al mismo tiempo, la China Ansa concluyó que Wanda estaba “haciendo un documental”, ya que llevaba una filmadora de mano.

Entonces, Nara explicó: “Estoy haciendo el backtsage (de la ceremonia)”.

Wanda Nara.

Al definir a Telefe como su familia, Wanda enfatizó: “Me quiero llevar el recuerdo personal conmigo”.

Qué grabó Wanda Nara en los Martín Fierro 2026

Indagada sobre lo que había filmado hasta el momento, Wanda sorprendió: “Es muy íntimo”.

“Fui al baño y llevé la camarita”, remató Wanda Nara.