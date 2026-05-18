La felicidad de Lizy Tagliani por ganar el premio Martín Fierro a la Televisión Abierta 2026 por La Peña de Morfi fue absoluta, pero la conductora usó la exposición para hacer un explosivo descargo horas después de que la Justicia archivara la denuncia en su contra.

Es que Lizy aludió al peligro que corrio su guarda de Tati, el chico que adoptó en diciembre junto a Sebastián Nebot, su marido: “Pude darle una oportunidad a un niño de que tenga una familia”.

“Pero en un momento algunos de los que están acá se cag... en eso. Y alguno que debe estar mirando se cag... en eso”, enardeció.

Lizy Tagliani en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Sin vueltas recordó la difamación que padeció: “Se cag... en la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que era chorra, que era pedófila, y que me dedicaba a la trata de personas”.

“Y que había videos míos mirando pornografía infantil”, agregó.

Lizy Tagliani reivindicó su buen nombre y honor

“Soy el producto de una familia honrada, decente, agradecida de haber llegado a donde llegué y de estar acá compartiendo con todos ustedes. Desde muy pequeña me animaba mirando la televisión”, manifestó.

“Hoy tengo que seguir pidiendo justicia. Por mi familia, por mi hijo, y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia”, cerró Lizy Tagliani.