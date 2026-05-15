El escándalo sexual ocurrido en un vuelo de Copa Airlines que aterrizó en Rosario sigue generando repercusiones y llegó incluso al stream de Olga, donde Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani hablaron del tema con mucho humor.

Todo ocurrió cuando La Negra le preguntó sin filtro a Lizy si alguna vez había tenido relaciones íntimas en un avión, en referencia al caso de la pareja denunciada por mantener relaciones sexuales en la cabina ejecutiva de un vuelo procedente de Panamá.

La desopilante frase de Lizy Tagliani tras el escándalo sexual en el avión de Copa Airlines

“¿Cogiste en un avión, Lizy?”, disparó Vernaci en pleno programa.

Fiel a su estilo descontracturado y haciendo gala de su humor, Tagliani respondió con una frase que hizo estallar de risa a todos en el estudio: “Apenas me cogen viva, en la tierra, vos querés que me cojan en un avión”.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales y se convirtió en uno de los clips más comentados del stream.

El escándalo sexual en el avión de Copa Airlines que llegó a Rosario

El hecho ocurrió en un vuelo de Copa Airlines que llegó a Rosario desde Panamá, donde una pareja fue denunciada por mantener relaciones sexuales en la cabina ejecutiva del avión.

Todo salió a la luz luego de que una pasajera alertara a las azafatas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria demorara a los involucrados tras el aterrizaje.

Con el correr de los días, trascendió una frase que el hombre involucrado, un arquitecto de 54 años, le habría dicho a su esposa cuando lo detuvieron: que había “un problema con todos los pasajeros” del vuelo para justificar la demora.

La causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas” y quedó en manos de la Justicia de Rosario.