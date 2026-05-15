Pampita abrió su corazón en Instagram con un profundo y conmovedor mensaje para su hija Blanca Vicuña, en el día que cumpliría 20 años.

La niña, fruto de su amor con Benjamín Vicuña, nació el 15 de mayo de 2006 y falleció el 8 de septiembre de 2012.

Con palabras cargadas de amor, dolor y sensibilidad, la modelo y conductora compartió una extensa reflexión que emocionó a sus millones de seguidores y volvió a dejar en evidencia el inmenso vínculo que mantiene intacto con su hija.

El conmovedor mensaje de Pampita a Blanca Vicuña el día que hubiera cumplido 20 años (Foto de Instagram(

El conmovedor mensaje de Pampita a Blanca Vicuña

“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada…

A los que que no se les iluminó la vida con un hijo…

A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo…

Les presto mis zapatos.

A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día…

A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento…

A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona…

Les presto mis zapatos.

A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas…

A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña…

A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa …

Les presto mis zapatos.

A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón …

A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte…

A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado…

Les presto mis zapatos.

A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente…

A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza …

A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño…

Les presto mis zapatos.

A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino…

A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio…

A los que no saben de Dios y su infinito corazón…

Les presto mis zapatos.

A los que nunca perdieron lo más preciado…

A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo…

A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran…

Les presto mis zapatos.

A los que no descubrieron que el amor todo lo puede…

A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años…

A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte …

Les presto mis zapatos”.

El conmovedor mensaje de Pampita a Blanca Vicuña el día que hubiera cumplido 20 años (Foto de Instagram(

El conmovedor mensaje de Pampita a Blanca Vicuña el día que hubiera cumplido 20 años (Foto de Instagram(

El conmovedor mensaje de Pampita a Blanca Vicuña el día que hubiera cumplido 20 años (Foto de Instagram(

El posteo de Pampita en Instagram cosechó miles de likes y comentarios de amor, tanto para ella como para su hija Blanca.

En cada fecha especial, la modelo y conductora suele dejar asomar su lado más vulnerable y el cariño de sus fans y seres queridos se hace más presente que nunca.

El conmovedor mensaje de Pampita a Blanca Vicuña el día que hubiera cumplido 20 años (Foto de Instagram(