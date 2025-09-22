“Sólo les pido a las personas que se llevaron las cosas, lo único de valor para mí son las fotos y videos de mi hija que están en unos teléfonos. Obviamente les ofrezco recompensa”, había rogado Pampita el lunes por la mañana tras el robo a su casa.

Sus plegarias a Dios, junto al desesperado pedido de su hermano Guillermo surtieron efecto, y a las pocas horas la modelo recuperó los dispositivos que guardaban los recuerdos de Blanca con vida.

“Dos personas de Avellaneda se comunicaron con Pampita y le devolvieron los cuatro teléfonos de la nena”, confirmaron en Los Profesionales de Siempre.

Gustavo Méndez dio la primicia de la entrega de los celulares de Pampita.

Ahí, un panelista experto en Policiales aclaró: “Hicieron un puente vía el abogado, Fernando Burlando, y ahí pudieron entregar los aparatos, pero la Policía todavía no sabe nada”.

El testimonio de quien encontró los teléfonos

Clarin.com habló con Gastón, uno de los que encontraron los teléfonos de Pampita: “Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos”.

“Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa”, continuó.

Pampita se quebró en vivo en Rumis al confirmar que recuperó los celulares con los recuerdos de Blanca.

En cuanto al hallazgo de los teléfonos de Pampita, el hombre precisó: “La caja estaba tirada en una calle cerrada en Lanús o Avellaneda, no sé la dirección. Mi cuñado estaba por ahí trabajando y pensó que era otra cosa. Vio un paquete, lo agarró y estaban los teléfonos”.

Pampita se quebró al contar que recuperó los celulares con los recuerdos de Blanquita

“Puedo confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos... Ay, disculpen que estoy emocionada”, arrancó Carolina en Rumis.

“Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o ver una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos”, continuó quebrada.

Ahí aclaró: “Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar el material por iDrop o otro teléfono, o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlos. Yo ya había estado con especialistas y el material no se podía sacar porque eran teléfonos muy viejos. En 2008 había una nube que se perdió porque me hackearon el mail”.

“Yo sacaba foto a la pantalla cuando quería subir algo y ahí tenía la foto. Pero todo el material estaba en esos teléfonos. Es más, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos”.

