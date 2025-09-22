El robo a la casa de Pampita fue uno más de los tantos que sufren a diario los argentinos, pero al tratarse de una figura como Carolina Ardohain ya se filtraron indignantes detalles del paso a paso del saqueo a su hogar por parte de un grupo comando armado.

“Según la denuncia que plasmó el abogado Fernando Burlando y del análisis de las cámaras, los delincuentes estuvieron seis horas en la casa de Pampita”, arrancó Mauro Szeta.

“Le destrozaron la casa, la dieron vuelta con mucha violencia. Hasta comieron y bebieron. (...) Había envases de gaseosas desparramados, paquetes de galletitas, de caramelos...”, continuó sobre el delito que habría comenzado el viernes por la noche, amparados por el fuerte temporal de viento y lluvia que hizo pasar desapercibido el corte de luz.

Ahí, el panelista de Lape Club Social precisó: “Agarraban las carteras, las abrían, las daban vuelta. Cajones, paredes, todo lo que pasaba por ahí, lo manoteaban y lo iban arrancando para buscar dinero o joyas”.

La casa de Pampita Ardohain. (Crédito: RS Fotos)

Los datos claves de los ladrones para desvalijar a Pampita

“Sabían que ya estaban al exterior y que nadie iba a volver a esa casa durante lo que fue de viernes para sábado. Es todo tan alevoso que llama la atención”, afirmó el periodista luego de su charla con Burlando.

Mauro Szeta.

De ahí que resumió: “Seis horas, siete delincuentes y siete teléfonos se robaron. Y hay recompensa por los siete teléfonos”.

Los datos preliminares que recabó el fiscal Eduardo Rosende serían que el ingreso a la mansión de la conductora de Los 8 Escalones habría sido por la medianera que da a los terrenos del Ferrocarril Mitre, pero que los ladronres se habrían ido caminando por la puerta principal con la caja de seguridad a cuestas.

“Este es un robo recontra entregado”, concluyó Mauro Szeta antes de confirmar que “dejaron armas olvidadas” en la casa de Pampita.