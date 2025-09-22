Los detalles del robo a la casa de Pampita en Barrio Parque son cada vez más indignantes, pero Carolina Ardohain les envió un desgarrador mensaje al grupo comando de ladrones armados que desvalijó su hogar.

“Sólo les pido que las personas que se llevaron las cosas, lo único de valor para mí son las fotos y videos de mi hija que están en unos teléfonos”, imploró la conductora de Los 8 Escalones.

“Obviamente les ofrezco recompensa”, enfatizó desolada en diálogo con TN.

Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque. (Crédito: RS Fotos)

Entonces, justificó el insólito planteo de negociación con los delincuentes: “Hace muchos años me hackearon mi mail y no tengo acceso al iCloud de esas fotos y videos de esos seis años de la vida de mi hija y están en esos teléfonos”.

“Es lo único importante para mí“, sentenció Pampita.

El apuro de Pampita por sus hijos con Benjamín Vicuña

Las escuetas declaraciones de Pampita se dieron el lunes por la mañana, y el apuro por ir al encuentro de Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña para ir “urgente a la embajada de Chile”, ya que además le sustrajeron “sus pasaportes”.

Más allá del secreto de sumario, se filtraron versiones de que habrían sido unos seis ladrones armados los que entraron el viernes por la noche a la casa, que se habrían quedado unas cuatro horas con total impunidad, al punto de que hasta habrían desempotrado la caja fuerte y cargado al hombro para abrirla en otro sitio con más tranquilidad.