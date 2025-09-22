Un grupo de ladrones desvalijó la casa de Pampita en Barrio Parque este fin de semana, en momentos en que la conductora de Los 8 Escalones estaba de viaje en España.

Las primeras informaciones indican que los delincuentes ingresaron a la vivienda de la calle Juez Tedín de la Ciudad de Buenos Aires, y se llevaron dinero en efectivo, joyas y objetos de valor que estaban dentro de una caja fuerte.

La zona donde vive Carolina Ardohain es de las más cotizadas y vigiladas del país, y se especula que los malechores habrían saltado una medianera que da al fondo del hogar, burlando los sistemas de cámaras y seguridad privada.

La casa vacía y los delincuentes al tanto de los movimientos

Más allá de que Pampita mostraba en sus redes sociales que estaba en plena campaña para Carolina Herrera en Madrid, al momento del robo sus hijos no estaban ahí.

Tampoco había personal domestico en la casa, por lo que se sospecha que los delincuentes hicieron un trabajo de reconocimiento previo por lo que pudieron robar con tiempo e impunidad.

Noticia en desarrollo