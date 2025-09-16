Lo que comenzó como una pregunta más en Los 8 escalones terminó con una confesión inesperada de su conductora, Carolina “Pampita” Ardohain en pleno aire.

Todo comenzó cuando la presentadora lanzó una pregunta sobre el uso de filtros y edición en las fotos que se suben a las redes sociales. Fue allí que, mientras la participante pensaba su respuesta, Pampita se sinceró ante las cámaras: “Hay gente que se pone los dientes más blancos, que hace que parezca que pesan menos, que se cambian la nariz o algún otro cambio físico”, comenzó diciendo.

“Se sienten presionadas para verse atractivas. O a veces dicen: ‘Nunca estaré a la altura de la imagen en la que me quiero ver’”, agregó. Y siguió, sorprendiendo a todos los presentes: “Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”.

Foto: Instagram.

“Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso. No soy de usar filtro”, cerró la top, sin ocultar cómo se maneja con las postales que comparte con sus seguidores.

Pampita: “Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PAMPITA CONTÓ EL DÍA QUE UN FAMOSO ACTOR SE NEGÓ A SACARSE UNA FOTO CON ELLA: “YO LO SIGO ADMIRANDO IGUAL”

En medio de la tensión por la definición en Los 8 Escalones, Carolina “Pampita” Ardohain se robó el protagonismo con una inesperada confesión. Todo comenzó cuando Barbie Simons le consultó a los participantes sobre la edad Robert De Niro, y la modelo no dudó en recordar un particular episodio que vivió con el actor.

“Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”, contó Pampita, sorprendiendo al panel, en el programa que conduce por eltrece. Además, la modelo detalló que el encuentro fue en un restaurante y, aunque le recomendaron no molestarlo porque estaba comiendo, decidió esperar afuera para interceptarlo cuando se retirara.

“Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

La reacción en el estudio no tardó en llegar. Chiche Gelblung lo calificó de mala onda. Sin embargo, Pampita lo defendió: “Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”, expresó. Y cerró, sincera: “Yo lo sigo admirando igual, es uno de los actores favoritos de mi familia”.

Pampita: “Yo le pedí una foto una vez (a Robert de Niro) y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”.