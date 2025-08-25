Hace poco más de dos semanas, Pampita debutó como conductora de Los 8 escalones, el ciclo de preguntas y respuestas de Eltrece que durante años estuvo en manos de Guido Kaczka. En esta nueva etapa televisiva, la modelo y animadora no solo cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo, sino también con el de su familia más cercana.

Una de las presencias más tiernas de los últimos días fue la de Anita García Moritán, la hija que Pampita tuvo con Roberto García Moritán. La pequeña de 4 años visitó el estudio y se robó todas las miradas con su frescura y ternura.

CRÉDITO: Instagram

LA VISITA DE ANITA AL PROGRAMA DE PAMPITA

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por Barbie Simons, amiga de Pampita y parte del staff del programa. En sus publicaciones mostró a Anita sonriente, con el cabello recogido en trenzas, mientras disfrutaba de la grabación bajo la atenta mirada de su mamá.

“El estudio hoy se iluminó un poquito más: Anita vino a vernos a mamá y a mí”, escribió la periodista en Instagram junto a una postal del momento. La nena, además, protagonizó un tierno video en el que se la escucha decir con entusiasmo: “¡Te amo, tía!”.