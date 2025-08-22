Luego de haber apostado nuevamente al amor con Carolina “Pampita” Ardohain, Martín Pepa sorprendió al ser visto en un plan de lo más tierno junto a Anita, la hija que su pareja tuvo con Roberto García Moritán.

La escena quedó registrada en una postal en la que se ve al polista acompañando a la pequeña en los juegos de un famoso shopping, disfrutando de un rato de diversión y complicidad: “EXCLUSIVO. Tierna imagen de hoy (cerca de las 15 hs.) Martín Pepa de paseo con Anita, hija de Pampita acompañándola en los juegos de Alcorta SHopping”, escribió Fede Flowers en X (antes Twitter).

La foto muestra a Martín sentado junto a Anita en una máquina de juegos llena de luces y colores. La nena aparece concentrada, mientras él la acompaña con una actitud de pura cercanía. La imagen generó ternura entre los seguidores de Pampita, que destacan la confianza de la modelo a la hora de integrar a su hija en los planes cotidianos de quienes la rodean.

¡Están a full!

Martín Pepa con Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. Foto: X (@fedeflowersok) Por: Fabiana Lopez

Foto: X (@fedeflowersok)

PAMPITA REVELÓ QUÉ TIENE SU RELACIÓN CON MARTÍN PEPA QUE NO ENCONTRÓ EN NINGUNA OTRA

Carolina “Pampita” Ardohain atraviesa un gran momento personal y, por primera vez, decidió abrir su corazón en LAM para hablar de su noviazgo con Martín Pepa, con quien volvió a apostar al amor en los últimos días tras poco más de un mes de anunciar la ruptura.

“Seguro yo tengo que aprender a estar con una persona que no es del medio y que no quiere ser del medio. Por ejemplo, en esta relación no es una relación en donde publico cosas en mis redes sociales. Ni cuento detalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco. Eso es algo distinto, que no había hecho antes”, confesó la modelo.

Con sinceridad, Pampita explicó que esa reserva responde al respeto hacia su pareja: “A él no le interesa para nada que aparezca nada de eso. Y siempre supe que iba a ser así desde el principio”.

Foto: Captura (América)

A diferencia de lo que ocurrió con romances anteriores, la conductora disfruta del perfil bajo que le aporta estar con alguien que no pertenece al ambiente artístico: “Eso no tiene nada que ver con mi felicidad. A veces que no muestre no significa que no me están queriendo bien”, cerró, muy feliz con este nuevo presente.