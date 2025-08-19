Carolina “Pampita” Ardohain atraviesa un gran momento personal y, por primera vez, decidió abrir su corazón en LAM para hablar de su noviazgo con Martín Pepa, con quien volvió a apostar al amor en los últimos días tras poco más de un mes de anunciar la ruptura.

“Seguro yo tengo que aprender a estar con una persona que no es del medio y que no quiere ser del medio. Por ejemplo, en esta relación no es una relación en donde publico cosas en mis redes sociales. Ni cuento detalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco. Eso es algo distinto, que no había hecho antes”, confesó la modelo.

Con sinceridad, Pampita explicó que esa reserva responde al respeto hacia su pareja: “A él no le interesa para nada que aparezca nada de eso. Y siempre supe que iba a ser así desde el principio”.

Foto: Captura (América)

A diferencia de lo que ocurrió con romances anteriores, la conductora disfruta del perfil bajo que le aporta estar con alguien que no pertenece al ambiente artístico: “Eso no tiene nada que ver con mi felicidad. A veces que no muestre no significa que no me están queriendo bien”, cerró, muy feliz con este nuevo presente.

Pampita y Martín Pepa llegaron juntos a la Argentina tras la reconciliación (Fotos: Movilpress).

LA FELIZ NOTICIA DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA TRAS SU RECONCILIACIÓN

La reconciliación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa no deja de generar repercusiones. Luego de que se conociera la foto que muestra a ambos de la mano en un partido de polo, Gustavo Méndez sorprendió al revelar más detalles de esta pareja en Mujeres Argentinas.

“Esta información la teníamos desde el viernes, pero recién ahora se filtró la imagen. Ellos comenzaron a ‘whatsappear’ esta semana, y lo que me dicen es que se reconciliaron y que lo van a intentar de nuevo”, aseguró el panelista.

Según Méndez, la postal que circuló en redes no fue casualidad: “A Pampita le encantó que se publique porque está re enganchada con Martín Pepa”, expresó. Y cerró: “El viernes a la noche viajaron juntos y este lunes ya vuelven. Es un viaje de reconciliación”.