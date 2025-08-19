Pampita habló en Puro Show tras llegar a la Argentina con Martín Pepa y además de confirmar la sorpresiva reconciliación contó cada cuánto se veían y cómo harán para encontrarse más seguido.

“Trataremos de vernos más porque nos veíamos cada tres semanas y obviamente es poco, viajaremos los dos, buscaremos la manera. Fue un fin de semana divino, estoy muy contenta, si no estuviera enamorada no estaría haciendo esto, siempre priorizo mi corazón”, dijo la modelo en el aeropuerto tras regresar de Estados Unidos.

Sobre cómo se dio la segunda vuelta con el polista, la conductora de Los 8 Escalones remarcó: “A mí me conquista la verdad, lo que se siente adentro, que haya algo profundo, verdadero, con la verdad me conquista”.

Pampita habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Ninguna amiga sabía nada, ni yo sabía que iba a pasar eso el fin de semana. Hablamos de repente después de un mes de no hablar, nos dimos cuenta que nos extrañábamos mucho y que valía la pena volver a intentarlo”, confesó respecto del reencuentro.

POR QUÉ PAMPITA NO QUERÍA QUE SE FILTRARA SU RECONCILIACIÓN CON MARTÍN PEPA

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Pampita confesó por qué no quería que se filtrara su reconciliación con Martín Pepa y hasta cuándo pensaban ocultarlo.

“Esas fotos que se publicaron eran de una revista de New York, nunca me lo imaginé, la idea era no contarlo hasta octubre que es cuando él viene y se instala en la Argentina por la temporada, íbamos a tener un tiempito para ver cómo andaba todo“, dijo Carolina a Puro Show.

