La reconciliación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa no deja de generar repercusiones. Luego de que se conociera la foto que muestra a ambos de la mano en un partido de polo, Gustavo Méndez sorprendió al revelar más detalles de esta pareja en Mujeres Argentinas.

“Esta información la teníamos desde el viernes, pero recién ahora se filtró la imagen. Ellos comenzaron a ‘whatsappear’ esta semana, y lo que me dicen es que se reconciliaron y que lo van a intentar de nuevo”, aseguró el panelista.

Según Méndez, la postal que circuló en redes no fue casualidad: “A Pampita le encantó que se publique porque está re enganchada con Martín Pepa”, expresó. Y cerró: “El viernes a la noche viajaron juntos y este lunes ya vuelven. Es un viaje de reconciliación”.

Foto: Captura (eltrece)

Fiel usuaria a las redes sociales, Pochi -la panelista de Puro Show-revolucionó el mundo del espectáculo con una noticia inesperada: Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa estarían reconciliados, a poco más de un mes de la separación.

La confirmación llegó a través de una foto que la propia Pochi compartió en la cuenta de Instagram @gossipeame, donde se puede ver a la modelo y al polista caminando juntos, sonrientes y tomados de la mano.

El detalle no pasó desapercibido y rápidamente despertó todo tipo de respercusiones en los usuarios: “¡Reconciliados!”, escribió Pochi, dejando en claro que la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad.

Foto: Instagram (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

En la imagen, Pampita luce radiante con un look elegante en tonos neutros, mientras que Pepa aparece vestido con su uniforme de polo, mostrando complicidad y buena onda en la postal que ya generó cientos de comentarios.

¡Una nueva oportunidad al amor!