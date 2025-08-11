A días de su regreso a la televisión con Los 8 escalones, Carolina “Pampita” Ardohain abrió su corazón en una nota que dio a Implacables y dejó en claro que, aunque disfruta de su soltería, los mensajes de los candidatos no le faltan.

“Hace poco dijiste que el Instagram está encendido. Hay mucho mensajito dando vuelta”, le comentó la cronista. A lo que la modelo respondió, entre risas: “Sí, bueno, pero yo soy muy enamoradiza, ya lo saben. Siempre trato, por supuesto, de ser cautelosa y de cuidar mis emociones“.

“Obviamente mi esencia es esa. Soy confiada siempre del otro. Soy de entregar mucho. Soy de enamorarme, de dar el 100%. Creo que eso no lo voy a cambiar. Pero, esta vez, espero tomarme un tiempo soltera. No les prometo nada”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Por último, la conductora del prorama del eltrece contó que no es de dar el primer paso en las redes: “La nueva generación, la verdad, los admiro porque son mucho más lanzados. Yo soy a la vieja escuela. Me gusta más que me corteje el otro”.

¡Clarito!

EVA BARGIELA CONFESÓ QUE NO QUIERE HACER BABY SHOWER Y DESPERTÓ LA REACCIÓN DE PAMPITA EN LOS 8 ESCALONES

Durante una distendida charla en Los 8 escalones, Eva Bargiela reveló un detalle muy personal sobre su embarazo que tomó por sorpresa a todos en el estudio… ¡incluida Carolina “Pampita” Ardohain!

La modelo, que atraviesa un dulce momento junto a su pareja Gianluca Simeone, confesó que no tiene ganas de hacer baby shower, y rápidamente generó una divertida reacción de la conductora.

Todo comenzó cuando Pampita comentó que Camila Homs hizo una gran evento para revelar el sexo del bebé que espera con José “el Principito” Sosa: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”, comentó con ternura.

Foto: Captura (eltrece)

Entonces, miró a Eva y le preguntó si ella también había organizado algo similar. Fue ahí cuando Bargiela sorprendió: “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”.

Mientras el estudio reaccionaba con risas, la futura mamá agregó sincera: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero Carolina, mamá experimentada y fan declarada de los festejos familiares, no dudó en intervenir con una sonrisa y un mensaje claro: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.

Eva, entre risas, reconoció que no tiene energía para organizar, pero la solución llegó rápido: “Que te lo haga una amiga. Siempre hay alguna que se prende“, cerró Ardohain, cómplice.