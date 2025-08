El 9 de julio, Pampita y Martín Pepa le pusieron punto final a su noviazgo de 8 meses.

Con el corazón libre para un nuevo amor, la flamante conductora de Los 8 escalones, que debuta este 5 de agosto a las 14.45 horas por la pantalla de eltrece, reveló si tiene ganas de rehacer su vida sentimental.

Vale recordar que Carolina Ardohain se separó de Roberto García Moritán en septiembre de 2024. En diciembre, la modelo oficializó el romance con el polista.

Foto: Movilpress

¿PAMPITA QUIERE VOLVER A ENAMORARSE?

En nota con Puro Show, Pampita respondió cómo es que los hombres se acercan a ella con el fin de conquistarla: “Los caballeros averiguan el teléfono, te escriben por Instagram, por WhatsApp, o por un amigo. Estoy más selectiva”.

Sobre la posibilidad de apostar al amor nuevamente, agregó: “No sé lo que me depare el destino más adelante. La vida me sorprende. Nunca busco nada, esas cosas suceden solas”.

“Creo que me tengo que dar mi tiempo para estar preparada para eso. No es ahora, todavía. Todo va a llegar. No es algo que estoy buscando. Llega solo”, aseguró Pampita, sin novio a la vista pero feliz con la conducción de Los 8 escalones en eltrece.

