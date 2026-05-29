José María Listorti no esquivó la polémica y dejó una filosa opinión sobre la actual edición de Gran Hermano. En una nota que dio a LAM, el conductor analizó el presente del reality y aseguró que ya no le genera las mismas sensaciones que las temporadas anteriores.

Consultado sobre cómo ve la temporada actual, Listorti fue contundente: “Claramente no entiendo qué quisieron hacer, qué Gran Hermano quisieron hacer”, disparó.

Lejos de cuestionar el formato en sí, Listorti dejó en claro que sigue siendo un fanático histórico del programa: “Yo soy fanático del formato. Me parece que la gracia del formato de Gran Hermano es el aislamiento, es que no sepas nada”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Y agregó: “No sé si quisieron hacer un internacional, si quisieron hacer uno de famosos, si quisieron hacer uno de participantes, de gente desconocida. La verdad, no lo sé”.

“A mí no me genera lo que me generaban los demás Gran Hermano. Para mí, la regla principal de Gran Hermano es el aislamiento, que vos no tengas contacto”, cerró, tajante.

José María Listorti: “Claramente no entiendo qué quisieron hacer, qué Gran Hermano quisieron hacer”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EMANUEL DI GIOIA QUEBRÓ EN LLANTO EN GRAN HERMANO TRAS RECIBIR UN BENEFICIO CLAVE: “ME ROMPE EL CORAZÓN”

Una noche cargada de emoción se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Emanuel Di Gioia rompió en llanto en plena gala tras recibir un beneficio especial como líder de la semana.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro le explicó que, además de la decisión grupal, tenía un privilegio exclusivo por su liderazgo: elegir entre una escena romántica o un mensaje de un ser querido.

Sin dudarlo, Emanuel tomó su decisión frente a toda la casa: “Elijo el mensaje”, expresó. La reacción de sus compañeros fue inmediata. “Ojalá que sea de su hija (Nina) porque sé que tiene muchas ganas de ver un mensaje de su hija”, comentó uno de ellos, mientras el clima comenzaba a cargarse de emoción.

Foto: Captura (Telefe)

Entonces, Del Moro confirmó el beneficio: “Emma, en las próximas horas o en los próximos días, cuando Big te avise, vas a tener tu mensaje. Elegiste el casillero 3: mensaje para el líder de parte de un ser querido”.

Fue en ese instante cuando Emanuel no pudo contener las lágrimas: “Extraño mucho a mi hija. Extraño abrazarla, besarla, mirarla… la extraño mucho”, dijo completamente quebrado. Y agregó: “Crece y me estoy perdiendo esa parte y me muero. Me rompe el corazón”.

La escena conmovió a toda la casa y también al conductor, que intentó darle ánimo: “Ella te ve y está orgullosa de vos”. Entre lágrimas, Emanuel cerró, muy movilizado: “Si me ves, hija, te amo. Te extraño y te amo. Y esto lo estoy haciendo por vos. Es un esfuerzo gigante”.