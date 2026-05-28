La casa de Gran Hermano: Generación Dorada podría vivir otra verdadera bomba este jueves. Después de la gala de nominación, las redes oficiales del reality y Santiago del Moro encendieron las alarmas al compartir la imagen de un misterioso Golden Ticket, una señal que los fanáticos conocen muy bien: un exjugador podría volver al juego.

La noticia llegó apenas días después de la expulsión de Lola Tomaszeuski y promete generar una nueva revolución dentro de la casa más famosa del país. Como era de esperarse, en las redes ya comenzó la catarata de especulaciones y hay un nombre que suena cada vez más fuerte.

Se trata de Sol Abraham, la participante que abandonó el reality el pasado 28 de abril por decisión del Big. En aquel momento, la producción comunicó que la jugadora había manifestado reiteradamente sus ganas de irse porque extrañaba a su hija, situación que terminó agotando la paciencia de la máxima autoridad del programa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

Ahora, con el inesperado Golden Ticket sobre la mesa, todo indica que Sol podría tener una segunda oportunidad. Su posible regreso ya divide aguas entre los fanáticos: mientras algunos creen que merece revancha, otros consideran injusto que vuelva después de haber querido abandonar el juego.

Foto: Instagram (@mundofamososok) Por: Fabiana Lopez

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego. Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantes que deberán enfrentarse al voto del público esta semana.

“¿Quién querés que continúe? ¿A quién querés bancar? ¿Quién es tu favorito o favorita?”, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Ellos son: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel “Manu” Ibero, Gisela “Yipio” Pintos (todos ellos en placa porque Gran Hermano los sancionó), Cinzia Francischiello, Tati Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys La Bomba Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro.

Foto: Captura (Telefe)

Además, Santiago explicó que la votación será positiva durante 24 horas y que el jueves, después de que algunos jugadores bajen de placa, se tranformará en negativa.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?