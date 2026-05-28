Natalie Pérez (39) reemplazó en los últimos días a Jimena Barón como jurado en Es mi sueño, el exitoso programa que conduce Guido Kaczka por eltrece. Sin embargo, la actriz y cantante se quebró en una entrevista al referirse a los rumores que aseguran que sus compañeros “no la soportan”.

Todo ocurrió cuando el cronista de Intrusos Ale Castelo le preguntó por las versiones que circulan sobre supuestos conflictos con Abel Pintos, Joaquín Levinton y Carlos Baute. Según contó hace unos días Juan Etchegoyen, algunos aseguraron que Natalie “estaba agrandada” y que eso generaba malestar en el estudio.

Natalie Pérez (Foto: captura América TV)

“Me vendría bárbaro ser un poco agrandada. Me lo dice siempre mi psicóloga. Igual, si me agrando, tengo con qué porque trabajo desde los 9 años. Te juro que me encantaría creérmela, me vendría bárbaro. Hace 30 años que trabajo en el medio, todo mérito propio”, respondió la artista, visiblemente afectada.

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A pesar de mostrarse segura del buen clima que reina en el programa, Natalie no pudo contener las lágrimas al hablar de los trascendidos. “Con mis compañeros está todo bien. Los amo. Nos cagamos de risa, así que no entiendo nada de lo que están diciendo porque es todo lo contrario. Me voy a poner a llorar”, expresó, completamente quebrada.

La jurado remarcó que el trato con sus colegas es excelente y que el ambiente en el estudio es de compañerismo. “Hoy vine a trabajar y todos me trataron tan bien que dije ‘eso es por mi trabajo, porque vengo acá tranquila, a pasarla bien y no molesto a nadie’. Pero bueno, a la gente le encanta hablar”, agregó.

Natalie Pérez (Foto: captura América TV)

“Estoy muy tranquila con quién soy, con lo que hago y cómo me entrego a mi trabajo desde que tengo uso de razón. Sentir que uno está haciendo algo malo, que se cree algo que no es, es feo”, concluyó Natalie, dejando en claro que los rumores la afectan, pero que confía en su profesionalismo y en el cariño de sus compañeros.

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