Natalie Pérez presentó Casa, su quinto álbum de estudio, un trabajo que marca un nuevo momento en su camino artístico y que la encuentra más segura, libre y profundamente conectada con su propia voz.

El lanzamiento se vivió en un evento íntimo en Casa Spotify, donde la artista compartió el disco completo junto a la película que acompaña el material. Rodeada de amigos, familia y referentes de la industria musical, la noche reflejó el espíritu de Casa: cercanía, calidez y una intimidad genuina, donde las canciones encontraron su forma más directa de conectar.

Natalie Pérez lanzó “La mitad de mi vida”, su nuevo disco (foto de prensa)

“La Mitad de Mi Vida” marca el pulso de este nuevo álbum y condensa, en cuerpo completo, el espíritu de esta etapa. Con un tinte pop, bailable y luminoso, la canción abre el disco y muestra un costado profundamente personal: Natalie parada en la mitad de su vida, con la decisión de ir para adelante. Una mirada positiva sobre el paso del tiempo, atravesada por la actitud, las ganas de vivir y una conexión honesta con el futuro.

MÁS DETALLES DE “LA MITAD DE MI VIDA”

Grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco (Montevideo) y producido por Diego Matturro, el álbum recorre distintos géneros con naturalidad, pero siempre desde una identidad clara y una manera muy propia de decir y de sonar.

A través de sus 12 canciones y videos, Casa funciona como una foto de este presente: un espacio donde conviven la frescura, la dulzura y la espontaneidad, sin artificios. Un lugar propio donde Natalie se muestra tal como es, y donde lo importante no es encajar, sino seguir encontrando nuevas formas de ser.

Como parte de este momento, Natalie se estará presentando este jueves 23 de abril en la Fiesta Fa en el Bioceres Arena de Rosario. El evento, creado por Mex Urtizberea, propone una experiencia en vivo atravesada por lo inesperado: una noche sin grilla anunciada, con cruces artísticos, invitados sorpresa y versiones únicas que se construyen en el momento. Con una banda en vivo y un espíritu colectivo, la Fiesta Fa invita a dejarse llevar por la música, en un clima de celebración donde cada edición se vuelve irrepetible.