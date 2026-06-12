Durante años, el escenario de la Ciudad Cultural Konex fue testigo del crecimiento de algunos de los artistas más destacados de la escena nacional.

En 2026, esa tradición se fortalece con dos propuestas que buscan acompañar el recambio generacional de la música argentina: Sonido Konex y Semillero, ciclos que funcionan como una verdadera vidriera para las nuevas voces del país.

En un contexto donde la escena independiente atraviesa uno de sus momentos más fértiles, ambos proyectos se convirtieron en espacios clave para que bandas y solistas emergentes encuentren escenarios, audiencias y oportunidades de crecimiento profesional.

Semillero Konex. Foto: prensa Por: arianae

Semillero Konex. Foto: prensa

Semillero Konex. Foto: prensa

Semillero Konex. Foto: prensa

Sonido Konex: el festival que muestra el presente de la música argentina

Con una programación que combina artistas consolidados y proyectos en pleno ascenso, Sonido Konex se transformó en una de las plataformas más interesantes para descubrir qué está pasando hoy en la música nacional.

Más que un ciclo de conciertos, el festival funciona como una radiografía de la escena contemporánea, generando cruces entre generaciones de músicos y fortaleciendo el vínculo entre artistas, productores, programadores y público.

La propuesta permite acercarse a algunas de las expresiones más innovadoras del rock independiente y de las nuevas corrientes sonoras que están redefiniendo el panorama musical argentino.

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Próximas fechas de Sonido Konex

26 de junio: La Grecia + Reybruja + Posguerra

9 de julio: El Nota + Máze + Gaby Caniza

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Semillero: una apuesta por los artistas que darán que hablar

Desde 2023, Semillero se convirtió en uno de los espacios más valorados por quienes buscan descubrir nuevas propuestas antes de que exploten masivamente.

El ciclo se desarrolla cada invierno en el Konex y propone una experiencia diferente: conciertos en formato íntimo, con el público sentado y una escucha especialmente diseñada para conectar en profundidad con cada proyecto artístico.

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La iniciativa reúne en cada fecha a bandas que comienzan a generar repercusión dentro del circuito independiente y les ofrece una plataforma concreta para ampliar su alcance y profesionalizar sus carreras.

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Próximas fechas de Semillero

11 de junio: Francis Amante + Posdata

25 de junio: Error Vanessa + Full de Mango

2 de julio: Fletes Rakel + Señorita Miel

16 de julio: Fuun + Mis Peores Enemigos

6 de agosto: Estación Sur + Centenario

13 de agosto: Neokira + Mis Sueños son de tu Adiós

27 de agosto: 99dosmil + Miedo Puro

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Un espacio que apuesta al futuro de la música

En tiempos donde cada vez surgen más artistas desde los circuitos independientes, iniciativas como Sonido Konex y Semillero cumplen un rol fundamental: ofrecer escenarios reales para que las nuevas generaciones puedan crecer, conectar con la industria y desarrollar sus proyectos a largo plazo.

Con estas propuestas, el Konex reafirma su lugar como uno de los motores culturales más importantes del país y como un espacio donde es posible descubrir hoy a los artistas que mañana podrían ocupar los principales escenarios de Argentina.

Las entradas para todas las fechas ya se encuentran disponibles a través de Ciudad Cultural Konex.