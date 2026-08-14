Campedrinos presenta junto a Eugenia Quevedo “El Arte de Querer”, una zamba romántica que propone una emotiva fusión entre el folklore argentino y el cuarteto.

La canción muestra una faceta diferente de una de las voces más reconocidas del género cordobés y se suma al proyecto “Zambas”, en el que el dúo viene trabajando durante este año.

“El Arte de Querer” habla de ese amor que no necesita grandes declaraciones, sino que se demuestra con hechos.

Campedrinos y un año clave para su carrera

El lanzamiento llega en un momento especialmente importante para Campedrinos, luego de un 2026 marcado por grandes reconocimientos. El dúo representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde logró conquistar al público con su propuesta musical.

Además, los artistas alcanzaron la Consagración en Cosquín, uno de los hitos más importantes dentro del folklore argentino y un reconocimiento que significó un antes y un después en su trayectoria.

A estos logros se suman dos nominaciones a los Premios Gardel, que reflejan el crecimiento de Campedrinos y el reconocimiento que consiguió dentro de la industria musical.



