Camila, uno de los grupos más importantes del pop en español, anunció su gira de despedida “Adiós World Tour”, con Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo nuevamente juntos sobre el escenario.
La banda mexicana llegará a la Argentina para brindar dos shows: el 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en Quality Arena de Córdoba.
Camila llega a la Argentina con su gira de despedida
Las entradas para el show de Buenos Aires están disponibles a través del portal de Movistar Arena.
Adiós World Tour: todas las fechas de Camila
La gira recorrerá distintos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Entre las principales fechas se encuentran:
- 1 de octubre: Arena Ciudad de México, México.
- 2 de octubre: Arena Guadalajara, México.
- 7 de octubre: Arena Monterrey, México.
- 8 de octubre: Auditorio GNP, Puebla, México.
- 11 de octubre: Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro, México.
- 15 de octubre: Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina.
- 17 de octubre: Quality Arena, Córdoba, Argentina.
- 23 de octubre: Foro GNP, Mérida, México.
- 29 de octubre: Forum Majadas, Guatemala.
- 30 de octubre: Cancha Auxiliar Estadio Cuscatlán, El Salvador.
- 1 de noviembre: Parque Viva, Costa Rica.
- 18 de noviembre: AllState Arena, Chicago, Estados Unidos.
- 20 de noviembre: Movistar Arena, Santiago de Chile.
- 21 de noviembre: Lima, Perú.
- 27 de noviembre: Arena Movistar, Santiago de Chile.
- 29 de noviembre: La Paz, Bolivia.
- 5 de diciembre: Guayaquil, Ecuador.
- 8 de diciembre: Veracruz, México.
- 10 de diciembre: San Luis Potosí, México.
- 12 de diciembre: Torreón, México.