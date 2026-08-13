Camila, uno de los grupos más importantes del pop en español, anunció su gira de despedida “Adiós World Tour”, con Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo nuevamente juntos sobre el escenario.

La banda mexicana llegará a la Argentina para brindar dos shows: el 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en Quality Arena de Córdoba.

Camila llega a la Argentina con su gira de despedida

Las entradas para el show de Buenos Aires están disponibles a través del portal de Movistar Arena.

Adiós World Tour: todas las fechas de Camila

La gira recorrerá distintos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Entre las principales fechas se encuentran: